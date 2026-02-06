El aumento del salario mínimo en un 23,7%, sumado a la reforma laboral y a la reducción de la jornada a 42 horas semanales, está generando una presión sin precedentes sobre el empleo formal y la sostenibilidad empresarial, según revela la Bitácora Express de FENALCO que contiene un sondeo sobre el Panorama Laboral 2026.

De acuerdo con los resultados, 7 de cada 10 empresarios anticipan una reducción de su planta de personal durante este año; el 30% prevé despidos significativos y 41% una reducción moderada del personal. Apenas el 9% considera que el aumento salarial no tendrá efectos relevantes sobre el empleo.

De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, la capacidad de las empresas para absorber este choque de costos es mínima. Indicó que el 51% de las empresas reconoce estar poco o nada preparada para enfrentar simultáneamente el aumento del salario mínimo, la reforma laboral y la reducción de la jornada, sin un plan del Gobierno que acompañe al sector empresarial. Solo un 8% dice estar en condiciones de asumirlo.

Ante este escenario, las decisiones ya están en marcha. El 31% de las empresas planea aumentar precios a los consumidores, 28% acelerará procesos de automatización, 23% reducirá su planta de personal y un 21% congelará nuevas contrataciones. Un 11% señala que absorberá parte del impacto sacrificando márgenes de ganancia.

El estudio también evidencia un deterioro acelerado de la competitividad frente a la informalidad. El 64% de los empresarios afirma que la reforma laboral y el mayor costo salarial afectan gravemente su capacidad de competir en precios, una percepción que aumentó 8 puntos porcentuales frente a 2025. En línea con ello, el 66% considera que la informalidad ha aumentado en su sector.

El impacto operativo es contundente. 40% de las empresas ya ha reducido operaciones nocturnas, dominicales o festivas, y otro 27% planea hacerlo próximamente. En la práctica, uno de cada cuatro empresarios ya redujo o congeló su planta de personal y un 8% reporta cierres parciales o totales del negocio.

Al mismo tiempo, en el sondeo FENALCO indagó a los empresarios por las expectativas de desempeño de sus negocios para los próximos meses.

“Se advierte una caída muy notoria en las expectativas frente al desempeño inmediato de los negocios: el balance de respuestas en diciembre es el más bajo de los últimos 18 meses, lo cual es un reflejo de la incertidumbre que rodea el mundo de los negocios”, subrayó el dirigente gremial.

De acuerdo con el vocero de los comerciantes, las expectativas laborales para los próximos seis meses son claramente negativas y reflejan el desgaste de la capacidad empresarial para sostener el empleo formal. El 51% de los empresarios prevé una disminución de su planta de personal, mientras apenas el 26% cree que podrá mantener su nómina estable, una señal de que el ajuste ya no es una hipótesis sino un escenario cada vez más probable.

“Las cifras muestran que el aumento del salario mínimo, sin medidas de transición ni compensación para la productividad, está trasladando el ajuste al empleo, a los precios y a la informalidad. El riesgo es debilitar aún más el empleo formal y la competitividad del país”, concluyó Cabal.