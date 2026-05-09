Un juez de la República con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia a Alejandro Bran Muñoz por haber accionado su arma de fuego, sin justificación alguna, en el interior del Parque Comercial Guacarí, de la ciudad de Sincelejo.

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El caso, que generó temor entre los presentes en una de las áreas de comidas del centro comercial, ocurrió la noche del jueves 7 de mayo e involucró a varias mujeres que también se agredieron mutuamente, al igual que al exconcejal de Sincelejo y exdiputado de Sucre, Álvaro Contreras.

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En medio de la riña, cuyos móviles aún no han sido esclarecidos con certeza, el ciudadano Alejandro Bran Múñoz, de 38 años, sacó su arma de fuego que está debidamente amparada y con permiso para portar y la accionó, actitud esta que la justicia le reprocha y que no solo dio origen para su captura por parte de unidades de la Policía Nacional sino también para la privación de la libertad como lo ordenó un juez por solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

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A Múñoz los uniformados le hallaron una pistola con 9 cartuchos sin percutir y uno percutido, lo que corrobora el señalamiento que le hizo un ciudadano de accionar el arma fuego con un disparo al aire en el interior del centro comercial donde había familias acompañadas de menores de edad presentes.

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El Comando de la Policía Nacional en Sucre reafirmó su compromiso con la convivencia y la seguridad ciudadana, al tiempo que invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o por medio del cuadrante más cercano; pero el Parque Comercial Guacarí sigue sin pronunciarse sobre estos hechos.