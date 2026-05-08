Este viernes 8 de mayo, el Ejército Nacional dio a conocer que en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional logró la ubicación, intervención y destrucción de un laboratorio clandestino para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Sabana de Piñas, jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar, perteneciente al frente Camilo Torres Restrepo del grupo armado organizado ELN.

Lea: “Pedimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos”: familiares de hombre asesinado en Valledupar

Esto se dio por labores de inteligencia en el complejo ilegal, el cual fue construido bajo la fachada de una granja agropecuaria, utilizando dos galpones con apariencia de explotación avícola y porcina como mecanismo de ocultamiento operacional, en los que había cerca de 100 pollos y 25 cerdos, algunos ya muertos y en estado de descomposición.

Asimismo fueron identificados compartimientos ocultos bajo pisos elevados de madera, cavidades subterráneas empleadas como escondites, redes eléctricas clandestinas, sistemas de drenaje y mecanismos de bombeo diseñados para minimizar rastros de contaminación, reducir olores químicos y dificultar la detección mediante sobrevuelos o imágenes térmicas.

Lea: Capturan a tres hombres que usaban inhibidores de señal para cometer hurtos en Valledupar

Esta estructura ilegal tenía la capacidad de producir aproximadamente una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína, cuya rentabilidad ilícita superaría los 5.486 millones de pesos mensuales y en su interior se hallaron más de 605 kilogramos de cocaína que estarían avaluados en más de 3.323 millones de pesos, mientras que toda la infraestructura criminal tendría un valor superior a los 3.969 millones de pesos.

De igual forma fueron hallados 2.570 galones de insumos líquidos entre acetona, ácido sulfúrico y ACPM, 150 kilogramos de insumos sólidos además de abundante material utilizado para el procesamiento del alcaloide, entre ellos siete hornos, tres balanzas digitales, una prensa hidráulica, un marciano, empacadoras al vacío, tolvas, secaderos, canecas metálicas y estructuras subterráneas destinadas al almacenamiento de insumos y residuos químicos.

Lea: Consejo de Estado suspende el nombramiento del rector de la Universidad Popular del Cesar, ficha de Juliana Guerrero

Las autoridades destacaron que este resultado representa una afectación contundente a la cadena logística y financiera del narcotráfico en la región, debilitando las capacidades de producción, almacenamiento y ocultamiento del grupo armado organizado y evita la comercialización de más de 762.500 dosis de estupefacientes, afectando contundentemente las finanzas y capacidades logísticas de esta estructura.