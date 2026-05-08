Después de consolidar una de las trayectorias más sólidas de la música vallenata, el guajiro Jorge Celedón inaugura una nueva etapa de su legado con la apertura de “Ay Ombe Coffee by Jorge Celedón”, su primera tienda de café ubicada en Mallplaza Bogotá.

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Más que una apuesta empresarial, el espacio nace como una extensión de su identidad artística: un lugar donde el público puede encontrarse con dos de los símbolos más representativos de Colombia, el café y el vallenato, en una experiencia que celebra la cultura y la tradición.

Cortesía Jorge Celedón inauguró en Bogotá la primera tienda de su ‘Ay Ombe Coffee’.

Durante la apertura, el artista compartió de cerca con los asistentes y convirtió el lanzamiento en un encuentro musical espontáneo, interpretando clásicos como “Parranda en el Cafetal”, “Cuatro Rosas”, “Mi Locura” y “Ay Hombe”.

La jornada transformó el centro comercial en un escenario inesperado, donde el aroma del café colombiano se mezcló con las canciones que han marcado generaciones.

Con esta nueva apuesta, Jorge Celedón amplía su historia más allá de los escenarios y traslada su conexión con el público a otro territorio: el de las experiencias cotidianas que también construyen memoria.

Cortesía Jorge Celedón inauguró en Bogotá la primera tienda de su ‘Ay Ombe Coffee’.

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Ay Ombe Coffee no solo abre sus puertas como una tienda, sino como un nuevo capítulo en el legado de un artista que sigue encontrando formas de contar a Colombia desde su música y ahora, también, desde una taza de café.