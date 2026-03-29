El cantante vallenato Jorge Celedón confirmó su regreso a los escenarios de Bogotá con un concierto que prometió que marcará una nueva etapa en su carrera artística.

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El concierto que se realizará el 17 de septiembre reunirá sus grandes éxitos y una propuesta escénica actualizada pensada para sorprender a sus seguidores.

Tras consolidar su trayectoria en escenarios internacionales, el artista vuelve a la capital.

La producción incorporará elementos como iluminación avanzada, pantallas LED y una puesta en escena diseñada para ofrecer mayor cercanía con los asistentes.

La idea es transformar el formato tradicional de presentación en vivo en un espectáculo que combine música y recursos visuales, generando una conexión más dinámica con el público.

¿Cuándo estará a la venta las boletas para el concierto de Jorge Celedón?

Las boletas estarán disponibles a través de la plataforma Tu Boleta. La preventa iniciará el 24 de marzo y se extenderá hasta el 26 de marzo en horas de la mañana.

Instagram fenixentertainmentcol Venta de boletas para Jorge Celedón

Por su parte, la venta general comenzará el mismo 26 de marzo a partir de las 10:00 a. m., o antes si las entradas se agotan durante la etapa de preventa.