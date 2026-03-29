El cantante vallenato Jorge Celedón confirmó su regreso a los escenarios de Bogotá con un concierto que prometió que marcará una nueva etapa en su carrera artística.
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El concierto que se realizará el 17 de septiembre reunirá sus grandes éxitos y una propuesta escénica actualizada pensada para sorprender a sus seguidores.
Tras consolidar su trayectoria en escenarios internacionales, el artista vuelve a la capital.
La producción incorporará elementos como iluminación avanzada, pantallas LED y una puesta en escena diseñada para ofrecer mayor cercanía con los asistentes.
La idea es transformar el formato tradicional de presentación en vivo en un espectáculo que combine música y recursos visuales, generando una conexión más dinámica con el público.
¿Cuándo estará a la venta las boletas para el concierto de Jorge Celedón?
Las boletas estarán disponibles a través de la plataforma Tu Boleta. La preventa iniciará el 24 de marzo y se extenderá hasta el 26 de marzo en horas de la mañana.
Por su parte, la venta general comenzará el mismo 26 de marzo a partir de las 10:00 a. m., o antes si las entradas se agotan durante la etapa de preventa.