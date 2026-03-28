Los seguidores de Grupo Frontera en Colombia recibieron una noticia muy triste que los conciertos previstos en Cali y Medellín ya no se realizarán.

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Las presentaciones, que estaban programadas para el 17 y 19 de abril, fueron suspendidas según informaron los organizadores, quienes señalaron que la decisión obedece a temas logísticos y de producción fuera del control tanto del grupo como de la organización.

Grupo Frontera tendrá una fecha única en el Movistar Arena el próximo 16 de abril en Bogotá. Los eventos de Cali y Medellín han sido cancelados, recuerden pedir su devolución en la tiquetera seleccionada para cada evento. pic.twitter.com/7epnqr5SX7 — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) March 26, 2026

El anuncio tomó por sorpresa a miles de asistentes que ya tenían sus entradas. En redes sociales, varios usuarios expresaron su inconformidad, no solo por la cancelación, sino también por los gastos adicionales que implica asistir a este tipo de eventos, los tiquetes de avión.

Los conciertos iban a realizarse en escenarios importantes como la Arena Cañaveralejo y el Diamante de Béisbol, donde se esperaba una alta asistencia de público.

Así será la devolución del dinero para los seguidores del Grupo Frontera

Frente a la situación, habilitaron el proceso de reembolso para quienes compraron boletas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos cargos adicionales, como servicios o envíos, no serán incluidos en la devolución.

Pagos con tarjeta de crédito: el dinero será reintegrado automáticamente a la misma tarjeta utilizada. Si ya no está activa, el usuario deberá gestionar el proceso mediante los canales oficiales.

el dinero será reintegrado automáticamente a la misma tarjeta utilizada. Si ya no está activa, el usuario deberá gestionar el proceso mediante los canales oficiales. Pagos con débito o efectivo: el reembolso se realizará a través de la red Efecty, donde el usuario podrá reclamar el dinero siguiendo las indicaciones enviadas por correo electrónico.

El tiempo estimado para recibir el dinero puede tardar hasta 20 días hábiles, dependiendo de la entidad bancaria.

Los organizadores informaron que, para resolver dudas sobre el proceso de devolución, los usuarios pueden comunicarse a través del call center (601) 593 6300 o el chat disponible en la página web.

Hasta ahora se conoce que la agrupación se presentará en Bogotá como único concierto.