La reciente colaboración entre Shakira y Anitta volvió tendencia en redes sociales, pero no precisamente por su éxito musical.

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El dúo argentino Sarao afirmó que “Choka Choka” tendría fuertes similitudes con “Atómica”, una canción que lanzaron varios meses antes.

La polémica comenzó luego de que las integrantes de Sarao, Tushka y Rebebe, compartieran un video en Instagram donde comparan fragmentos de ambas producciones. Según explicaron, desde la primera vez que escucharon el sencillo notaron parecidos tanto en la propuesta musical como en la estética de los videoclips.

“Son muy parecidas”, repiten las artistas durante el clip que rápidamente se viralizó y alcanzó más de un millón de reproducciones en redes sociales. En la publicación, las argentinas muestran escenas de ambos videos mientras señalan coincidencias en la paleta de colores, el concepto visual y algunos elementos sonoros.

“Hace cinco meses lanzamos esta canción y ahora salió este tema de Shakira y Anitta”, comentaron al inicio del video, donde dejaron claro que inicialmente pensaron que todo podía tratarse de una casualidad.

Las integrantes de Sarao incluso señalaron que dudan que las artistas internacionales hayan escuchado directamente su trabajo, por lo que creen que las similitudes podrían provenir de productores o personas involucradas en el proceso creativo. “Capaz Shakira y Anitta ni saben que nos están copiando”.

😳🎶 El dúo argentino Sarao acusó a Shakira y Anitta de un supuesto plagio por su tema “Choka Choka”.



Las artistas aseguran que la canción tiene similitudes con “Atómica”, un tema que lanzaron meses antes. También señalaron coincidencias en la estética y el coro. pic.twitter.com/ge7TAzDMTq — La Calle (@radiolacalle) May 12, 2026

A pesar de hablar de una posible “copia”, las cantantes reconocieron que legalmente sería muy difícil avanzar con una demanda. Aunque “Atómica” está registrada oficialmente, explicaron que la melodía no es exactamente igual, lo que limitaría cualquier reclamo formal por derechos de autor.

El debate no tardó en trasladarse a plataformas digitales, donde cientos de usuarios comenzaron a comparar ambos temas y a opinar sobre las supuestas semejanzas entre las canciones y sus videoclips.

En medio de la controversia, Sarao también aprovechó el momento para tomarse la situación con humor y hasta planteó la posibilidad de una futura colaboración con Shakira y Anitta. “Capaz la próxima canción es de las cuatro”, comentó una de las integrantes.

Hasta el momento, ni Shakira ni Anitta se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones realizadas por el dúo argentino.