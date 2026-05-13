Los fanáticos de Maluma recibieron una sorpresa inesperada luego de que el artista confirmara que celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Loco x volver’, con un concierto gratuito en Medellín.

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El evento se realizará el próximo 14 de mayo en la emblemática Plaza Botero, justo entre el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, donde será instalada la tarima principal del show.

La noticia tomó por sorpresa a miles de seguidores, quienes esperaban el anuncio de una nueva gira y no una presentación gratuita en la capital antioqueña.

El concierto servirá como escenario oficial para presentar las canciones de su nuevo trabajo discográfico, además de interpretar varios de sus éxitos más reconocidos.

¿Dónde puede encontrar la entrada para el concierto de Maluma en Medellín?

Aunque la entrada no tendrá costo, los organizadores aclararon que será obligatorio realizar un registro previo a través de la plataforma de Tu Boleta para obtener el acceso. Cada boleta será personal y contará con un único código de ingreso, por lo que no podrá compartirse ni reutilizarse después de ser escaneada.

Otro de los puntos importantes es que el evento será únicamente para mayores de edad. Además, se recomendó a los asistentes movilizarse en transporte público debido a las restricciones de parqueo cerca de la zona del concierto.

EFE/ Octavio Guzmán Maluma en la Met Gala 2026.

Entre los elementos prohibidos para ingresar se encuentran armas, bebidas alcohólicas externas, botellas de vidrio, sustancias psicoactivas, pólvora, aerosoles inflamables, sombrillas, mascotas y camisetas de equipos de fútbol o partidos políticos.

La presentación está programada para iniciar sobre las 4:00 de la tarde, por lo que las autoridades y organizadores recomendaron llegar con suficiente anticipación para facilitar el ingreso y evitar congestiones en los accesos habilitados.