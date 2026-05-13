La novena edición del Bogotá Fashion Week (BFW 2026), uno de los eventos más importantes de la industria de la moda en Colombia, que se cumplirá hasta este jueves en el Ágora Bogotá Centro de Convenciones, cuenta con varias propuestas barranquilleras entre las 145 marcas nacionales participantes.

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En pasarela habrá tres marcas locales. Se trata de ‘Encantadore‘, ‘Mar de Lúa’ y la experimentada diseñadora Francesca Miranda, quienes tendrán acción en los desfiles que fueron inaugurados la noche del lunes con la presencia de la diseñadora bogotana Kika Vargas.

Otras ocho marcas más son visibilizadas en la feria comercial: Anthias, Bahama Mama, Cereal, Fenáreta, Kleid, Mayorga, Vish y Verdi, las cuales tratarán de impactar entre el público y compradores nacionales e internacionales.

Natalia Tobón cofundadora de ‘Encantadore’, marca que surgió hace 11 años en la Arenosa, considera que su participación de anoche en el quinto piso del Ágora, marca un antes y un después debido a que desde que le dio forma a su idea de negocio, visionó este momento.

“Mi sueño era salir en la pasarela de una de las plataformas más importantes del país como lo es BFW. En enero aplicamos a la convocatoria para participar en las pasarelas con la intención de lanzar nuestra colección ‘Gaetana Resort 2027’, inspirada en el artista italiano Gaetano Pesce, es una propuesta que está muy arraigada a nuestro honest fit, cada pieza está diseñada para respetar la forma del cuerpo. Es diseño que parte de la confianza y regresa a ella; trabajamos duro, sabíamos que no era algo fácil, pero en marzo recibí la llamada que confirmaba que estaríamos en la pasarela junto a un colectivo de marcas”, dijo Tobón que lidera procesos guiados a crear piezas para la mujer del caribe, especialmente swimwear y resortwear, combinación perfecta entre funcionalidad y estilo.

‘Mar de Lúa’ por su parte tendrá acción hoy a las 5:30 p. m. en el segundo piso de Ágora, donde presentará su colección Resort La Solstice. “Es una propuesta inspirada en las facetas del sol, en lo que es un día en la playa, incluido su amanecer y anochecer”, dijo Carolina Diazgranados, fundadora de la marca.

Cierre con broche de oro

Este jueves a las 9:30 p. m. la diseñadora Francesca Miranda celebra un hito clave: los 25 años de su línea femenina, una fecha que no solo marca el paso del tiempo, sino la consolidación de una visión estética y conceptual profundamente arraigada en la mujer. Francesca Miranda será la encargada de la pasarela de clausura, en la que presentará la colección ‘Halo’.

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“Queremos crear un espacio sensorial, por eso va a haber mucho color, texturas, brillo y mezcla de materiales. La mujer Francesca Miranda lleva 25 años usando encajes en todas las colecciones, así que ese factor se repetirá”, adelantó.

La participación de las marcas refleja el fortalecimiento del sistema moda del Distrito y el impacto de iniciativas como Barranquilla es Moda, liderada por la Gerencia de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Barranquilla.

“La presencia de estas marcas barranquilleras en uno de los escenarios más importantes de la moda colombiana demuestra el enorme crecimiento y consolidación de nuestro sistema moda. Nos llena de orgullo ver cómo el talento de la ciudad sigue conquistando espacios nacionales e internacionales”, expresó Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Barranquilla.