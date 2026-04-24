Del 12 al 14 de mayo, Bogotá se transformará en el epicentro de la creatividad y los negocios con la llegada del Bogotá Fashion Week 2026 (BFW).

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El Ágora Bogotá – Centro de Convenciones será el punto de encuentro donde 145 marcas y diseñadores independientes convergerán con compradores globales y expertos del sector. Este evento, liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, trasciende las pasarelas para consolidarse como un motor de internacionalización y crecimiento empresarial.

El impacto de este evento va más allá de la estética, pues se inserta en un ecosistema robusto que representa más del 33 % del mercado de la moda en el país.

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Con más de 32.000 empresas activas, el sector es un pilar fundamental que sostiene más de 200.000 empleos directos. La apuesta de esta edición es dinamizar sectores complementarios como el turismo, la hotelería y el transporte, integrando a diversos municipios cercanos en la cadena de valor.

Según explicó la Cámara de Comercio de Bogotá, el evento busca fortalecer la dinámica económica de la zona, “al incluir cadenas de valor asociadas al turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios creativos, beneficiando a empresas y emprendedores de distintos municipios cercanos”.

Kika Vargas y Francesca Miranda encabezan la agenda de pasarelas en el Bogotá Fashion Week 2026

La innovación y las nuevas narrativas del diseño colombiano serán las protagonistas en un total de 28 pasarelas que presentarán a 44 marcas seleccionadas.

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La apertura oficial tendrá lugar el 11 de mayo y estará a cargo de Kika Vargas, reconocida por su trayectoria internacional como finalista del Premio LVMH y sus colaboraciones con importantes retailers de lujo.

Por su parte, el cierre de los tres días de exhibición en el Ágora Bogotá recaerá sobre la diseñadora Francesca Miranda, completando una oferta que destaca por su identidad y sostenibilidad.

El mercado mayorista en el BFW acelera la expansión internacional de las marcas locales

Uno de los componentes estratégicos del BFW es el espacio de Wholesale, una rueda de negocios diseñada para conectar a los diseñadores con más de 80 compradores de diversas partes del mundo.

Este modelo busca que las marcas locales no solo se exhiban, sino que logren acuerdos comerciales sostenibles a largo plazo.

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Respecto a este pilar, la organización señaló que “este espacio busca acelerar procesos de internacionalización, abrir nuevos mercados y fortalecer el crecimiento sostenible de los diseñadores y empresarios participantes. Su arquitectura integra preparación previa, priorización de conexiones, activación dirigida y ejecución de agendas, de manera que cada interacción responde a un cruce estratégico entre oferta y demanda”.

En el Bogotá Fashion Week también habrá espacios académicos y experiencias comerciales para el público general

El intercambio de conocimientos también tendrá un lugar destacado con 24 conversaciones que reunirán a más de 60 expertos. Estos encuentros se centrarán en temas cruciales para el futuro del sector, como el consumo consciente, la innovación en el branding y los desafíos de la moda contemporánea.

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Para quienes buscan llevarse una pieza de diseño a casa, el evento dispondrá de una tienda multimarca abierta al público. Esta iniciativa, sumada a zonas de gastronomía y experiencias de networking, busca acercar el talento nacional al consumidor final, permitiendo que la ciudad viva una experiencia cultural y comercial completa durante sus tres días de duración.