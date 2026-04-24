Google anunció cambios en el proceso de verificación de correos electrónicos en el registro o la recuperación de cuenta para que los usuarios no tengan que salir de la aplicación. Con esta importante modificación, los usuarios podrán dar su consentimiento con solo pulsar un botón, permaneciendo en la app.

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Cabe señalar que la verificación del correo electrónico es un paso habitual y común cuando se crea una cuenta nueva en una aplicación, o se quiere recuperar una contraseña por olvido. El usuario suele recibir un código de un solo uso (OTP), un enlace en el correo, o por SMS para estas acciones.

Este proceso requiere que el usuario salga de la aplicación donde ha creado la cuenta para abrir el gestor de emails o la aplicación de mensajería, incluso en ocasiones los correos o los mensajes llegan con retraso directamente a la bandeja de spam.

Para evitar este tipo de inconvenientes, la compañía anunció un cambio que podrán implementar los desarrolladores, el cual implica el uso de la API de gestión de credenciales; a través de ella podrán obtener una dirección de correo electrónico verificada de forma criptográfica desde el dispositivo de un usuario.

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Así las cosas, el usuario solo tendrá que dar su consentimiento pulsando el botón ‘Aceptar y Continuar’ para que la aplicación reciba los datos del correo al instante.

Desarrolladores de Android señalaron que este proceso por el momento es compatible con las cuentas de Google, pero no con las de Workspace ni con las supervisadas.