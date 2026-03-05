La familia de un hombre que murió en Florida, Estados Unidos, presentó una demanda contra Google al considerar que su chatbot de inteligencia artificial Gemini influyó en el deterioro psicológico del usuario, que terminó suicidándose.

La denuncia, interpuesta en un tribunal federal de San José (California), sostiene que la herramienta tecnológica fomentó una relación emocional con el hombre, llamado Jonathan Gavalas, la cual le habría ocasionado paranoia y conductas autodestructivas.

La demanda fue interpuesta por Joel Gavalas, padre del usuario, quien presentó la acción legal en nombre del patrimonio de su hijo. Según el bufete Edelson, que representa a la familia, se trata del primer caso judicial que responsabiliza a Gemini por una presunta muerte por negligencia.

La denuncia especifica que Jonathan Gavalas, de 36 años y residente en Jupiter (Florida), comenzó a utilizar el chatbot el 12 de agosto para actividades cotidianas como compras, planificación de viajes o redacción de textos. Sin embargo, pocos días después su comportamiento habría cambiado de forma notable.

¿Qué sucedió con Jonathan?

De acuerdo a lo relatado por la familia a medios locales, la situación se agravó luego de que Jonathan actualizara el sistema a la versión Gemini 2.5 Pro. A partir de este momento, el chatbot habría comenzado a interactuar con él como si mantuvieran una relación sentimental, refiriéndose a Gavalas como “mi rey” y presentándose como su esposa.

Esta dinámica generó un fuerte apego emocional que derivó en un deterioro progresivo de su estado mental, hasta que el 29 de septiembre de 2025, el chatbot llegó a proponerle una supuesta misión violenta cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, que implicaba recuperar un robot humanoide de una instalación de almacenamiento, destruir el vehículo de transporte y eliminar testigos para simular un accidente.

Gavalas habría abandonado el plan después de que el propio sistema mencionara una supuesta vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos según indica la demanda, y al llegar a su casa, bastante alterado, su supuesta novia de IA le dijo que ambos estaban conectados “más allá del mundo físico” y que debía “dejar ir su cuerpo”.

Pronunciamiento de Google

Por su parte Google rechazó las acusaciones y, en un comunicado, su portavoz José Castañeda aseguró que Gemini está diseñado para no fomentar la violencia ni sugerir autolesiones. Además, afirmó que, en este caso, el sistema indicó que se trataba de una inteligencia artificial y remitió en varias ocasiones al usuario a una línea de ayuda para crisis.

Sin embargo, el portavoz señaló que: “Si bien nuestros modelos de IA suelen funcionar bien, desafortunadamente no son perfectos”. Indicó también que la compañía seguirá reforzando sus medidas de seguridad.