Tras las precipitaciones en los primeros meses del año, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que han aumentado los niveles de humedad en suelos y cuencas, una condición que puede mantenerse con el inicio de la temporada de lluvias en todo el país durante esta temporada de marzo.

“Durante el mes de marzo comienza la primera temporada de más lluvias del año en gran parte del país, especialmente en la región Andina y Caribe. Lo anterior debido a que las condiciones de humedad elevada en suelos y cuencas favorece respuestas más rápidas de ríos y quebradas ante nuevos episodios de lluvia”, comentó.

Puso de presente que: “la persistencia de condiciones tipo La Niña durante los últimos meses ha contribuido a mantener ambientes húmedos en varias regiones del territorio nacional, particularmente en sectores Andinos, Pacíficos y zonas de piedemonte”.

De igual manera, la entidad mencionó que “en la región Pacífica, las lluvias continúan siendo estructuralmente altas y hacen parte de su comportamiento climático habitual”.

Ante este panorama, hizo la recomendación a las autoridades territoriales, organismos de gestión del riesgo y comunidades para mantenerse atentos a la evolución de las lluvias y al comportamiento de los ríos, así como consultar permanentemente los comunicados y boletines hidrometeorológicos oficiales.

Alerta y pronósticos

El Ideam informó que durante las últimas horas en el territorio nacional se ha presentado abundante nubosidad con lluvias de variada intensidad. Especialmente, en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica.

Sumado a esto, las precipitaciones más fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas se han presentado en áreas departamentales al sur de Bolívar, oriente de Chocó, norte y occidente de Santander y Risaralda, oriente de Caldas, oriente y occidente de Antioquia y en Amazonas.

Otras lluvias de menor intensidad se han registrado en áreas intermedias de los departamentos citados anteriormente. Como también, en sectores al nororiente y sur de Magdalena, sur de Sucre, sur y occidente de Córdoba, centro-sur y occidente de Valle del Cauca, entre otros.

De esta forma, permanecen cuatro alertas naranjas por viento y oleaje en la cuenca del Caribe Colombiano, siendo más fuertes los valores de intensidad del viento y altura significativa de la ola sobre el litoral Caribe colombiano centro.

Además, se establecieron dos alertas amarillas por tiempo lluvioso sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en el litoral Caribe colombiano sur.