Desde Barranquilla, varios líderes políticos y sociales han reaccionado a la muerte del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, reportada en la noche de este viernes.

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Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde Alejandro Char, quien envió un mensaje de condolencias a la familia del desaparecido abogado y político bogotano.

“Con profundo dolor recibimos esta noticia. Hoy parte de este mundo uno de los grandes estadistas de este país, un verdadero patriota”, indicó el mandatario distrital, quien hace parte de Cambio Radical, la colectividad liderada por Vargas Lleras.

Con profundo dolor recibimos esta noticia. Hoy parte de este mundo uno de los grandes estadistas de este país, un verdadero patriota.



Desde Barranquilla, y de parte de toda mi familia, enviamos un sentido pésame a su hija, hermanos y seres queridos.



Descansa en paz, Germán. 🙏🏻 https://t.co/iTFhwPDZfg — Alejandro Char (@AlejandroChar) May 9, 2026

Mientras que el gobernador Eduardo Verano destacó el aporte que Vargas Lleras hizo para la transformación del departamento.

“Infraestructura, saneamiento básico, agua potable y, sobre todo, vivienda propia fueron sus proyectos banderas. Lamentamos profundamente su partida y lo recordaremos con mucho afecto”, dijo.

Y agregó “a su familia, amigos y seres queridos, toda mi solidaridad y un abrazo fraterno en este difícil momento”.

Germán Vargas Lleras fue fundamental para la transformación del Atlántico. Infraestructura, saneamiento básico, agua potable y, sobre todo, vivienda propia fueron sus proyectos banderas. Lamentamos profundamente su partida y lo recordaremos con mucho afecto.



A su familia, amigos… — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) May 9, 2026

Samir Radi, representante a la Cámara electo, describió a Vargas Lleras como uno de los grandes líderes políticos de la historia reciente de Colombia.

“Quienes crecimos viéndolo ejercer la política entendimos que el liderazgo también significa disciplina, preparación y resultados. En lo personal, siento profundamente esta pérdida. Se va un referente enorme para nuestro partido y para Colombia”, recalcó.

Hoy despedimos a Germán Vargas Lleras, uno de los grandes líderes políticos de la historia reciente de Colombia.



Vicepresidente, ministro, congresista, fundador de Cambio Radical y protagonista de algunas de las transformaciones más importantes que ha vivido el país. Su… pic.twitter.com/oZGw6xceSE — Samir Radi (@samirradichemas) May 9, 2026

A su turno, el exsenador Mauricio Gómez resaltó la entrega de Vargas Lleras al servicio público, la defensa de la democracia y a la construcción de un mejor país.

“Se va un patriota, un ejecutor incansable y un colombiano que jamás fue indiferente frente al destino de la nación”, anotó.

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Y recalcó que “deja una huella imborrable en la historia de Colombia. Su carácter, su capacidad de trabajo y su amor por la patria marcaron generaciones y obras que permanecerán en la memoria del país”.

Hoy Colombia despide a un hombre que dedicó su vida al servicio público, a la defensa de la democracia y a la construcción de un mejor país.



Se va un patriota, un ejecutor incansable y un colombiano que jamás fue indiferente frente al destino de la nación.



Germán Vargas Lleras… pic.twitter.com/DxKLAtWrWD — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) May 9, 2026

Mientras que el concejal Juan David Abisambra destacó que Vargas Lleras fue “un líder que dejó una huella importante en Colombia y en el desarrollo de muchas regiones del país”.