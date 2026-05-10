Demoras en la asignación de citas, escasez de medicamentos e imposibilidad para encontrar una cama hospitalaria son algunas de las muchas problemáticas que aquejan a los ciudadanos barranquilleros en la prestación de su servicio de salud.

Por tal motivo, los habitantes de la ciudad plantearon a EL HERALDO lo que debería hacer el próximo presidente de la República para dar solución a esta crisis en los próximos cuatro años.

Mientras esperaba a las afuera de la sede de su EPS, en el norte de la ciudad, el ciudadano José Campo mencionó que la situación financiera de estas entidades ha perjudicado a muchos pacientes en la ciudad.

“Yo creo que el próximo paso a dar es una reforma a la salud; que el giro de recursos del Gobierno sea directo a los hospitales por los pacientes que atiende, porque ya vimos la corrupción que hay y deudas actuales de estas entidades, entonces hay que comenzar a tener mayor regulación”, comentó.

Agregó que “el problema de la salud no es de ahora, viene desde antes, por eso creo que aunque se puedan mejorar algunas cosas, se tiene que hacer un cambio estructural para el beneficio de todos los colombianos”.

Silvina Mendoza, quien llegó hace algunos años a la capital del Atlántico, contó las complicaciones que ha tenido para reclamar medicamentos en medio de lo que denomina una “crisis” del sistema de salud.

“Uno va a reclamar medicamentos y no hay. Mi esposo tiene problemas del corazón desde hace 6 años con el ritmo cardíaco bajo y es imposible. Me toca agarrar de mi propio dinero para comprar algunos e internarlo en otros centros médicos. Queremos que se mejore esta situación con las EPS y que el próximo presidente pueda hacer algo por ellas”, manifestó.

De igual manera, Belez Montalvo, residente de la ciudad, expresó: “El problema de la salud es a nivel nacional y son muchos los culpables. Yo creo que el enfoque del nuevo Gobierno debe ser la gente, brindar un servicio digno, que un paciente reciba una atención justa. Yo soy hipertenso y desde hace 6 meses me pago mis medicamentos con el sueldo que tengo”.

Recalcó que “por mes me toca destinar entre $300 y $400 mil para mis medicinas. Cuando voy a la EPS nunca hay, no soy al único que le pasa, habrá muchos que también les toque pagar”.

Otro de los factores que pidió erradicar Alberto Petro en los próximos años es la corrupción que existe en algunos círculos de la salud.

“Acá en estos últimos años hubo intervenciones a más no poder y se giró plata, pero el problema de eso es que se la roban. Así que esa medida no sirve para mejorar la prestación del servicio de salud, lo que hay que hacer es un plan con la ciudadanía, verificar que todos tengamos acceso a nuestras necesidades básicas”, relató.

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Una salud más humana

La brecha que existe frente a la atención en salud en varias ciudades es una realidad que habla por sí sola del servicio que se presta a muchos usuarios y que debe cambiar en los próximos cuatro años.

Con respecto a esto, Jenny Charris mencionó que hay que capacitar a los médicos para que brinden un servicio digno a la ciudadanía.

“La atención es pésima, si ya las citas te las dan muy lejos, cuando te atienden el trato es peor, no hay un talento humano capacitado para atender a las personas. Este problema se nota mucho entre las ciudades capitales, no sé qué está pasando en nuestro sistema de salud que lo están descuidando”, comentó.

Puso de presente que “la medicina general todavía resiste, pero llegará un momento que hasta tener una gripe será un problema para toda la población; estamos en crisis y el próximo presidente debe tomar medidas urgentes para reformar hospitales y la educación de los médicos”.

Esta propuesta también fue avalada por otros ciudadanos como Jorge Silva, docente del magisterio del Atlántico, quien estuvo de acuerdo con que el nuevo Gobierno priorice una atención especializada a los maestros y maestras del país.

“Yo trabajo todavía con el magisterio y tras varios años tengo problemas en mi voz, entonces trato de ir al médico para mantenerme estable, pero no me dan las citas y cuando lo hacen es a dos meses y así no puedo trabajar. Lo que se ha hecho con el Fomag es preocupante, nos han descuidado”, apuntó.

Afirmó que “el magisterio debe tener una clínica propia. Hay tantos docentes en el país, y acá en el Atlántico todos vienen a ser atendidos en Barranquilla, no sería mala idea descongestionar otros centros de salud para tener un servicio directo”.

Por otro lado, Horacio Ríos, adulto mayor barranquillero, pidió la participación de la academia y más expertos para conformar un grupo especializado que saque adelante el sistema.

“Hay que involucrar a todos en un plan de salvamento para las entidades de salud, que la academia y expertos propongan soluciones y se encarguen de supervisar su práctica, los políticos saben de lo suyo, pero no de medicina, se tiene que poner a los que son a salvar el sistema”, aclaró.

karolain caballero

Radiografía del sistema

Desde su intervención el pasado 19 de agosto de 2025, la ESE UNA ha estado en la lupa de las autoridades por las distintas irregularidades que representaban un riesgo para la prestación de los servicios de salud con calidad en el departamento.

Según la Superintendencia de Salud, se han detectado más de 49 casos relacionados con fallas de carácter asistencial, administrativo y financiero en la entidad.

Además, esta red pública de salud del departamento viene arrastrando una deuda superior a $14 mil millones con el talento humano y cada mes se agrava más por un déficit cercano a los $6 mil millones.

Sin embargo, hay confianza para que la entidad pueda salvarse. En medio del proceso de intervención que se adelanta, el cual finaliza el próximo mes de agosto, se han viabilizado dos proyectos desde el Ministerio de Salud para el fortalecimiento institucional de las instalaciones por $3.800 millones.

Así como también se ha priorizado una sede de formación para profesionales que se encargará de la estrategia en salud mental para el Atlántico.

En lo que concierne a la disponibilidad de camas, la ESE UNA anunció hace algunos días la entrada en operación de 26 nuevas camas de hospitalización, una medida con la que se busca mejorar la atención y reducir los tiempos de respuesta para los pacientes del departamento.

La ampliación contempla 16 camas para hospitalización de adultos y otras 10 destinadas a la atención en salud mental, un servicio cuya demanda ha venido aumentando en la región Caribe en los últimos meses.

Por otro lado, la situación de la Nueva EPS sigue dando de qué hablar en el departamento. Tras el anuncio de que su intervención se prolongaría por un año más, la entidad anunció la llegada de un nuevo gestor farmacéutico para más de 120 mil usuarios.

De esta manera, el nuevo gestor ya empezó la entrega de medicamentos en seis puntos habilitados en Barranquilla, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo y Malambo para mejorar la atención a los usuarios en estos territorios.

Archivo Una reforma a la salud es una de las propuestas que pide la ciudadanía en Barranquilla.

“Se requiere un plan de choque para garantizar el servicio a usuarios”

Los problemas existentes en el sistema de salud no son todas responsabilidades de las EPS. Según Gloria Quinceno, representante de la Liga de Usuarios de Sanitas, el Gobierno nacional debe garantizar el acceso de los usuarios a una salud digna.

Seguidamente, mencionó que los problemas no se resuelven con una intervención a las entidades, sino con un plan de choque construido entre los usuarios y el Gobierno.

“En varias oportunidades hemos solicitado que se convoque a las partes de usuarios para dar cara al país y le informen sobre la situación real del sistema de salud, pero el Gobierno ha hecho oídos sordos a esta petición”, dijo.

Fue enfática en que “el trámite de una nueva reforma a la salud por parte del próximo presidente debe ser con todos los actores del sector, con propuestas y con debate entre todos”.

De esta manera, contó que una de las propuestas que se plantean para modificar el sistema de salud es garantizar el financiamiento de las EPS por parte del Gobierno para ser destinado a la atención de usuarios”.