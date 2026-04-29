Tras el reciente anuncio del Instituto Nacional de Cancerología (INC) sobre la interrupción en la recepción de nuevos pacientes de la Nueva EPS a partir del próximo 1 de mayo, la respuesta desde la intervención de la aseguradora no se ha hecho esperar. Jorge Iván Ospina, quien recientemente asumió el control de la EPS, ha salido al paso de la medida calificándola como una decisión unilateral que prioriza la presión mediática sobre la concertación técnica, poniendo en riesgo la estabilidad emocional y física de miles de usuarios.

Para la nueva administración de la entidad promotora, el carácter público de ambos organismos debería ser garantía de un trabajo articulado y no de una ruptura de servicios. Ospina enfatizó que, si bien el sistema atraviesa retos financieros, la misión de las entidades no debe desviarse hacia el cierre de puertas.

“Las instituciones públicas deben de tener un propósito colaborativo. Deben de utilizar las herramientas apropiadas para poder informar a la Nueva EPS”, señaló el interventor.

En su visión, las diferencias administrativas deben tramitarse mediante canales oficiales que permitan la continuidad de los tratamientos, pues “las instituciones públicas deben complementarse en la búsqueda de soluciones y no instalar en medios que se cierran los servicios”.

Interventor de la Nueva EPS critica la falta de concertación directa antes del anuncio oficial

Ospina manifestó su extrañeza ante la celeridad del comunicado del INC, señalando que la medida se hizo pública sin haber agotado un diálogo directo con su oficina, a pesar de su reciente llegada al cargo. Para el funcionario, este proceder ignora la sensibilidad requerida en el manejo de enfermedades de alta complejidad.

“Es raro. El Instituto Nacional de Cancerología, sin conversar conmigo, llevo unos seis días en el cargo, coloca un comunicado público donde cierra los servicios a pacientes que demandan tratamiento para el cáncer”, expresó. El interventor fue enfático en la carga humana que conlleva este conflicto, cuestionando: “¿Podrá alguien concebir las angustias de un paciente a quien se le cierran los servicios poniéndole en peligro su vida?”.

Nueva EPS asegura que los pagos al INC están planificados

Uno de los pilares del reclamo del INC es la falta de un flujo de recursos sostenible; sin embargo, Ospina aseguró que la Nueva EPS tiene una hoja de ruta clara para honrar sus compromisos económicos con el centro oncológico. Según el directivo, la solvencia del Instituto no está en duda bajo su gestión.

“Están claramente planificados en tener unos pagos por parte de nuestra institución. Jamás pensaríamos dejarlos sin recursos”, explicó, insistiendo en que el derecho a la vida debe primar sobre los trámites contractuales. Concluyó advirtiendo que la publicación del cese de servicios termina “vulnerando la confianza y vulnerando el derecho que tienen los pacientes a ser tratados dignamente”.

Qué alcances tiene la medida anunciada por el Instituto Nacional de Cancerología

Por su parte, el Instituto ha defendido su postura como una medida temporal y necesaria para garantizar su propia supervivencia operativa.

A pesar de la restricción para nuevos ingresos de adultos, la entidad recalcó que no habrá un abandono total de la población afectada: la atención de urgencias oncológicas y los tratamientos destinados a niños, niñas y adolescentes con cáncer se mantendrán vigentes, protegiendo así a los sectores más vulnerables de la población afiliada.