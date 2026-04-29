El presidente Gustavo Petro lideró un nuevo consejo de ministros este martes 28 de abril enfocado en revisar avances en distintas áreas del Gobierno. La reunión comenzó a las 8:00 de la noche, aunque estaba programada inicialmente para una hora antes.

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El tema que tuvo mayor protagonismo fue el de la salud. Sin embargo, también se presentaron cifras y análisis relacionados con energías renovables, el trabajo del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el sector educativo.

Según el mandatario, los resultados no son más favorables debido a que el sistema continúa enfrentando dificultades, especialmente por lo que considera inconsistencias por parte de las EPS. Entre ellas mencionó a Coosalud, cuestionando una decisión judicial que ordenó devolverla a sus antiguos administradores.

“Lo que hizo el juez de Bolívar, el tribunal devolvió al gerente que tiene la peor situación económica, Coosalud, la peor de toda Colombia; no a la cooperativa, se la devolvió al gerente, porque la cooperativa tiene otras funcionalidades, pero esto es un absoluto fracaso financiero pero los interventores fueron escogidos de las listas que dejó el gobierno de Duque”, expresó el mandatario.

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Asimismo, el director de la Adres, Félix Martínez, planteó cuestionamientos sobre quiénes serían realmente los dueños de esta EPS, teniendo en cuenta su situación financiera.

“Cómo la justicia, en este caso, dos tribunales, ordenan devolver a sus dueños, accionistas o administradores, uno se pregunta, ¿quiénes son los dueños de una empresa que tiene patrimonio negativo?, ¿cuáles son los accionistas que no tienen capital?, ¿cómo que son dueños? Solo manejan recursos públicos sin un peso propio. Y la ley les da autorización a seguir manejando recursos públicos de por vida, porque algún año, hace 10 años, tuvieron alguna inversión”.

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A estas críticas se sumó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien denunció posibles irregularidades en las facturas presentadas por las EPS, señalando que algunas estarían cobrando valores superiores a los reales por servicios y medicamentos.

Ovidio Gonzalez S Guillermo Alfonso Jaramillo.

Entre los casos expuestos, mencionó procedimientos reportados de forma inconsistente, como cirugías realizadas a hombres que habrían sido registradas como si correspondieran a mujeres, señalando a Sura, así como registros inusuales como casos de inflamación del cuello uterino en hombres atribuidos a Mutualser. Además, expresó su inconformidad porque, pese a que el 25 % de los recursos se destinan a medicamentos, estos no llegan de manera eficiente a los pacientes.

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En la parte económica, durante el encuentro se indicó que el Gobierno está próximo a definir el incremento en el precio de la gasolina. Así lo explicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. “Estamos en los días de definir el aumento del precio de la gasolina y del diésel de acuerdo a sus instrucciones”.

Ovidio Gonzalez S Edwin Palma.

Por otro lado, el Gobierno descartó la compra de Monómeros, decisión que el presidente anunció tras responsabilizar al expresidente Álvaro Uribe por su venta en el pasado.

“En mi opinión, Monómeros, ya en estas circunstancias actuales, de normalización progresiva de las relaciones con Venezuela, debe ser liberada por parte de la Superintendencia (de Sociedades) y dejarla volar, es venezolana, ubicada en Colombia, nosotros no vamos a comprarlo, ellos tampoco quieren venderlos, porque quieren ser dueños del fertilizante”, expresó el mandatario.

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Finalmente, Petro propuso que las futuras utilidades de Ecopetrol se destinen al sector de fertilizantes. Para ello, no descartó convocar una asamblea extraordinaria si resulta necesario.