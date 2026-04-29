El sistema de salud nacional enfrenta un nuevo foco de tensión tras el más reciente anuncio del Instituto Nacional de Cancerología (INC) sobre el cese de sus servicios para los afiliados de la Nueva EPS. La medida, que entrará en vigor a partir del próximo 1.º de mayo, marca el fin de una relación contractual que, según la institución, se volvió insostenible tras meses de negociaciones fallidas y una cartera de pagos pendiente que amenaza la estabilidad financiera del centro especializado.

La decisión se hizo pública este martes 28 de abril a través de un comunicado oficial donde el Instituto fue tajante al señalar que “no se logró establecer un acuerdo en las negociaciones contractuales”.

Esta ruptura, explica la entidad, implica el “cierre definitivo en la prestación de los servicios integrales de salud” para los nuevos pacientes que busquen atención bajo el amparo de dicha EPS.

A pesar de que el Instituto mantuvo la atención durante varios meses buscando una conciliación, la situación administrativa llegó a un punto crítico. Según la entidad, durante este tiempo “no ha sido posible concretar un acuerdo de pago por la atención prestada ni por la cartera pendiente y además, no han recibido sus autorizaciones correspondientes”.

Se mantendrá la atención de urgencias y pacientes pediátricos

Conscientes del impacto humano de esta medida, el INC ha establecido excepciones claras para proteger a las poblaciones más vulnerables. La institución reiteró que mantendrá la atención sin restricciones, las 24 horas del día, en el servicio de urgencias oncológicas, así como la atención ininterrumpida para niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Respecto a la viabilidad de la entidad a largo plazo, el centro médico justificó la dureza de la medida bajo una premisa de sostenibilidad institucional: “Debemos cuidar que el Instituto pueda seguir funcionando en el futuro para todos”, manifestaron en su misiva oficial.

El interventor de la Nueva EPS cuestiona la falta de diálogo previo

La respuesta desde la aseguradora no se hizo esperar. Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, utilizó sus canales oficiales para expresar su preocupación y reclamar un enfoque más cooperativo por parte del Instituto. Ospina, quien asumió el cargo recientemente, lamentó que el anuncio se hiciera de forma pública antes de entablar un diálogo directo con la nueva administración.

“El Instituto, sin conversar conmigo, que llevo seis días en el cargo, coloca un comunicado público donde cierra servicios a pacientes”, puntualizó Ospina. Aunque reconoció la legitimidad de las preocupaciones financieras del prestador, enfatizó que “las instituciones públicas deben tener un propósito colaborativo”.

Los pacientes deben gestionar su continuidad a través de la red de la aseguradora

Ante la incertidumbre que genera este cierre de servicios, el Instituto Nacional de Cancerología ha instado a los pacientes y sus familias a mantener la calma y buscar orientación directamente con la EPS. “Sugerimos a los afiliados de Nueva EPS comunicarse directamente con su aseguradora con el fin de recibir indicaciones pertinentes en relación con la continuidad de la atención en temas de salud”, indicó el comunicado.

El objetivo es que los usuarios sean remitidos a la red de servicios con la que la Nueva EPS mantenga contratos vigentes, buscando “minimizar el impacto de esta decisión” en el curso de sus tratamientos.

La incertidumbre aumenta ante la posible fusión con Famisanar

Este conflicto contractual se suma a un panorama sectorial complejo. La posible integración entre la Nueva EPS y Famisanar ha generado alertas en la Unión de IPS (Unips). El gremio, que representa a más de 200 prestadores, advirtió que las dificultades económicas actuales podrían agravarse con una concentración de pasivos.

Según Unips, este tipo de procesos de transición suelen derivar en “interrupciones en la atención, barreras de acceso para los pacientes y una desarticulación de las rutas integrales de atención”, lo que suma una capa adicional de riesgo a la ya delicada situación de los pacientes oncológicos en el país.