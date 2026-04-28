El nombre de la marchista Yeseida Carrillo, reconocida por sus actuaciones en el deporte colombiano y especialmente por su papel en los Juegos Olímpicos de Río 2016, volvió a resonar, pero no por uno más de sus logros, sino por la difícil situación de salud que atraviesa.

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La ganadora de la medalla de bronce por equipos en el Mundial de Roma 2016 sufrió un grave accidente durante un entrenamiento en 2024, lo que le produjo una cardiopatía por arritmia que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Debido a esto, la deportista de 32 años se encuentra en estado de mínima conciencia; sin embargo, en los últimos días ha presentado una mejora en su salud como la apertura ocular y la respiración autónoma.

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Esneyder Parra, esposo de Yeseida, afirmó en diálogo con ‘Noticias Caracol’ que en un principio su pronóstico era desalentador. “En el 2024 ella sufre una muerte súbita que le ocasiona una falta de oxígeno en el cerebro, dejándola en estado vegetativo. En ese momento, el pronóstico era poco alentador”, dijo.

Ahora, el panorama es diferente y los médicos afirmaron que la mujer nacida en Chía, Cundinamarca, es “apta para empezar un proceso de rehabilitación”.

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“Hicieron una junta médica y nos dicen que ella está apta para empezar un proceso de rehabilitación compuesto por tres etapas: medicación, terapias eléctricas y terapia ocupacional. Al ver que se abre esta esperanza, entendemos que esto también tiene un costo bastante elevado y no se sabe cuánto tiempo pueda durar”, explicó Parra.

Ante esto, se realizará la Carrera Atlética de Solidaridad Corremos por ti – Yeseida Carrillo: ‘Un paso a la vez, un kilómetro de esperanza’, con la que se busca recolectar fondos para iniciar con el tratamiento para la marchista y tendrá fecha para este 10 de mayo.

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“Te invitamos a hacer parte de la Carrera Atlética de Solidaridad Corremos por ti – Yeseida Carrillo: ‘Un paso a la vez, un kilómetro de esperanza’. Serán dos distancias: una de 3 km para caminar o trotar en familia, y otra de 6 km para quienes deseen exigirse de acuerdo con su estado físico”, explica el comunicado.

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“Aquí la ganadora será Yeseida, nuestra marchista olímpica, pues con tu inscripción podremos financiar su tratamiento de rehabilitación”, añade.

Los interesados pueden realizar la inscripción a través de la página web de Liga de Atletismo de Cundinamarca. https://www.liatlecun.com/corremosporti