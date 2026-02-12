El estadounidense Ilia Malinin comenzó liderando en el programa corto de la categoría individual masculina de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026. Pero su asombrosa actuación no paró ahí, pues el deportista de 21 años, ejecutó un salto mortal hacia atrás —conocido como backflip— que llevaba prohibido en competiciones oficiales durante casi medio siglo y que contribuyó de manera decisiva a que el equipo de Estados Unidos se quedara con la medalla de oro en la prueba por equipos de esta competencia.

Leer más: Gamero se pronunció tras la derrota del Deportivo Cali ante Internacional: “Es una derrota que duele”

El salto, realizado en el programa libre de la competencia, generó la ovación del público y de los presentes en la pista por su espectacularidad y precisión, incluida la del tenista Novak Djokovic, quien se mostró impresionado tras la hazaña.

La maniobra, que en el pasado fue considerada demasiado peligrosa, se ejecutó con aterrizaje en una sola cuchilla, y representa la primera vez en la historia olímpica que este movimiento se realiza legalmente bajo las reglas actuales.

No olvide leer: El samario Luis Suárez, elegido mejor jugador y delantero de la Liga Portugal en enero

¿Por qué estuvo prohibido?

La historia de este salto remonta a principios de los años 1970. El backflip fue ejecutado por primera vez en un evento olímpico por el estadounidense Terry Kubicka en Innsbruck 1976, antes de que la Unión Internacional de Patinaje (ISU) lo vetara al año siguiente por considerarlo demasiado arriesgado para la integridad física de los atletas.

Durante décadas, el salto fue asociado a maniobras audaces fuera de reglamento, como la realizada por la francesa Surya Bonaly en Nagano 1998, quien aterrizó sobre una sola cuchilla, pero fue penalizada por ejecutarlo, ya que la maniobra seguía siendo ilegal.

Lea acá: Caimanes se cita con Águilas Metropolitanas en las semifinales de la Serie de las Américas 2026

Sin embargo, para la temporada 2024-2025 la ISU decidió levantar la prohibición, permitiendo su inclusión en secuencias de patinaje sin sumar puntos técnicos obligatorios.