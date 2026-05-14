Solo unas horas después de lo que fue la euforia de Junior por la clasificación a las semifinales de la Liga-I se conocía lo que viene para el equipo rojiblanco.

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El plantel currambero tendrá que enfrentarse en la próxima fase a Independiente Santa Fe, que viene de golear 4-0 a América en el compromiso de vuelta de su llave.

El partido de ida de la serie será este sábado, a partir de las 8:30 p. m., en el estadio El Campín, de Bogotá.

Aunque Junior jugó miércoles y el cuadro capitalino el martes y tiene un día más de descanso, el juego no puede ser domingo debido a que los bogotanos tendrán que jugar la Copa Libertadores el próximo martes.

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Además de eso, la grama del escenario deportivo no podría estar en las mejores condiciones debido a que este viernes será el concierto de Silvestre Dangond.

Por otro lado, el mismo sábado, Deportes Tolima recibirá a Atlético Nacional, a partir de las 6 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, en el otro juego de ida de las semifinales.

La Dimayor todavía no ha dado a conocer el horario de los encuentros de vuelta, pero seguramente serán el próximo fin de semana debido a que tres de los cuatro equipos tienen partidos en la Copa Libertadores entre semana.