Un equipo de técnicos especializados de Air-e adelantaron trabajos de instalación de un red subterránea en el sector de Mallorquín, Puerto Colombia, para este viernes. Por tal motivo, se presentarán cortes de energía en varios sectores de la urbanización.

En ese contexto, las obras se llevarán a cabo entre las 9:02 de la mañana y la 1:58 de la tarde. Durante las maniobras estarán sin suministro de energía los sectores de las calles 1 a la 1D, entre las carreras 20 a la 22.

Mientras tanto, entre las 8:05 de la mañana y las 2:55 de la tarde, se realizarán trabajos eléctricos en el sector comprendido entre las calles 112 a la 114, con las carreras 43 y 43B, en Alameda del Río.

Por otra parte, en la carrera 24B con la calle 70C, en el barrio San Felipe, se realizarán trabajos menores entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Una vez culminen los trabajos la compañía restablecerá el servicio de manera gradual en cada sector de Mallorquín.

Finalmente, la empresa Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.