Néstor Lorenzo sorprendió a todos al revelar la lista de 55 jugadores preseleccionados para participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, algunos nombres causaron revuelo, por lo que el timonel se refirió a varios temas.

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El entrenador explicó los criterios de competencia interna y el caso de jugadores como Sebastián Villa.

“Cuadrado estuvo cuando estaba en Juventus, Villa está pasando un muy buen momento y eso lo puso a competir con los que están en su puesto. El tema es que el jugador que vivió todo un proceso con nosotros y conoce el estilo de juego, los compañeros, las funciones, porque ningún jugador es igual a otro. No es que uno que tenga un gran momento último puede venir, sí puede pasar, pero no es tan lógico”, destacó en rueda de prensa.

“Entiendo a la opinión pública y los periodistas, dentro de los criterios que analizamos sus temas personales, pero está jugando, rindiendo bien, compitiendo ahí en la posibilidad de estar o no con los que compiten en su posición. Yo he hablado con él, lo noté sincero, bien, me dijo profe tuve que empezar de cero y nada, en todos los ámbitos de la vida no somos quién para juzgar eternamente. En su momento se le castigó, hoy está jugando y a disposición”, complementó.

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El argentino explicó que se ha venido trabajando para regular un poco los minutos de Luis Díaz y señaló que lo ve muy motivado para lo que viene.

“Estamos regulando eso, que le regulen lo más posible, pero él es un jugador fuerte, está muy bien. La cabeza de él le pide jugar y eso es muy importante, y Kompany lo ha cuidado en algunos momentos, lo ha cuidado, esperamos que termine sus actividades en Bayern, acaba de ser papá y que venga con ganas”, manifestó.

“Seguramente va a llegar muy bien porque estuve con él, y más allá de la derrota con el PSG (en Champions), estaba feliz con el nacimiento de su hijo, así que está bien. Lo de él es normal en ese tipo de liga, para nosotros es una novedad porque es el único que tenemos en un equipo de élite mundial que juega cada tres días, pero Lucho está bien”, añadió.

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En cuanto a James Rodríguez, el seleccionador recordó el seguimiento de largo plazo que ha tenido con el volante creativo y el proceso de adaptación a la alta competencia.

“A James lo conozco hace unos 18 años, lo conocimos en un amistoso contra México. Son charlas íntimas pero le dije: al demorarte tanto en encontrar club no tienes minutos, esa conducta la ha tenido y le ha costado encontrar ritmo de juego. Si no juegas, tienes que hacer un complemento físico para tener un rendimiento mejor. Tu rendimiento no va a mejorar a partir de no tener minutos. Necesitas un buen ritmo de juego”, analizó.

Por último, Néstor Lorenzo dejó en claro que le dio un plan de trabajo y que muy seguramente James estará en la lista definitiva para el Mundial.

“Le dimos un plan, tiene un entrenador personal y está trabajando Anoche se le vio físicamente bien, le falta seguramente pero vamos a ver cómo lo ponemos a punto. Va a estar a disposición, como todos en el grupo de 26. Me consta su lucha”, concluyó.