Cada vez falta menos para el Mundial y las selecciones poco a poco empiezan a revelar ya sea la prelista o la lista oficial con la que afrontarán el torneo de fútbol más importante del planeta.

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Este jueves, el entrenador Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa y dio a conocer a los 55 futbolistas que están en la nómina preliminar para afrontar el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El timonel de la selección Colombia sorprendió con la inclusión de algunos nombres, como los de Jordan Barrera, Edwuin Cetré, Juan Manuel Rengifo y Sebastián Villa.

Además, en esta nómina también aparece un jugador como Juan Guillermo Cuadrado, que sigue con la esperanza de poder disputar un nuevo Mundial.

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De esta lista, que comandan Luis Fernando Díaz, James Rodríguez, Luis Javier Suárez, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, entre otros, terminarán quedando 26 jugadores, los cuales serán dados a conocer, máximo, el 31 de mayo.

La prelista completa:

Arqueros: Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera Marmolejo, David Ospina, Camilo Vargas y Aldair Quintana.

Defensas centrales: Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Jhojan Romaña, Jhon Lucumí, Juan David Cabal, Willer Ditta, Yerson Mosquera y Yerry Mina.

Laterales: Álvaro Angulo, Andrés Román, Cristian Borja, Daniel Muñoz, Déiver Machado, Éider Ocampo, Johan Mojica, Junior Hernández y Santiago Arias.

Volantes: Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Nelson Deossa, Richard Ríos, Sebastián Gómez y Wílmar Barrios.

Volantes ofensivos y extremos: Edwuin Cetré, James Rodríguez, Jáminton Campaz, Jhon Solís, Johan Rojas, Johan Carbonero, John Steven Mendoza, Jordan Barrera, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Andrés Gómez, Juan Manuel Rengifo, Luis Díaz, Sebastián Villa y Yáser Asprilla.

Delanteros: Jhon Córdoba, Jhon Jáder Durán, Juan Camilo Hernández, Kevin Viveros, Luis Suárez, Néyser Villarreal y Rafael Santos Borré.