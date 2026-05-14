La Policía Nacional anunció que investiga la muerte de un patrullero de solo 19 años que fue encontrado sin vida dentro de una estación en el centro de Bogotá.

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El hecho se registró este miércoles 13 de mayo. El patrullero fue identificado como Julián David Benítez Zárate, quien murió dentro de las instalaciones de la antigua sede de la Policía Metropolitana, ubicada en la calle sexta con avenida Caracas.

Se conoció que el patrullero pertenecía al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y estaba próximo a iniciar su jornada de vigilancia en la Casa de Nariño.

Según versiones preliminares, Benítez Zárate recibió su arma de dotación hacia las 8:00 de la noche y, minutos después, ingresó a uno de los baños de las instalaciones policiales. Aproximadamente a las 8:15 p. m., se escuchó un disparo.

Compañeros del patrullero hallaron al joven dentro del lugar, con un disparo en la cabeza. Inmediatamente se activaron los protocolos institucionales y se dio aviso a las autoridades judiciales.

El caso ya es investigado por la Fiscalía. Unidades de criminalística arribaron al sitio para la correspondiente inspección técnica al cadáver y recopilación de elementos materiales de prueba para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Se busca establecer qué ocurrió en los minutos previos al hecho y las razones que pudieron llevar al patrullero a tomar la decisión.

Por el momento la Policía Nacional no ha hecho un pronunciamiento más detallado sobre el asunto, mientras avanzan las investigaciones.