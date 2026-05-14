En las últimas horas causó revuelo una serie de audios, al parecer en poder de inteligencia militar, adjudicados supuestamente a uno de los jefes de las disidencias de alias Calarcá en los que exige pagos y estaría presionando a campesinos de Caquetá y Meta para votar por el candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Distintos sectores políticos y aspirantes presidenciales reaccionaron al tema y rechazaron la injerencia de grupos criminales en los comicios.

La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, advirtió: “‘Ojalá gane el compañero Iván Cepeda’, dicen las disidencias de Calarcá, mientras obligan a votar a punta de fusil. La paz total se volvió la herramienta de campaña de Petro y su candidato”.

"El compañero Cepeda" . Les faltó llamarlo "El Arquitecto". Que se tengan estos bandidos porque a la Paz Total, la gran obra de su compinche, que es el fracaso mas grande de políticas públicas de los últimos 30 años, la vamos a desmontar en mi Gobierno. Vayan más bien pensando en… pic.twitter.com/GUiCseH1eI — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 14, 2026

A su vez, Enrique Gómez, de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, comentó: “No le duró ni una hora la mentira a Benedetti, porque Noticias RCN publicó un informe con audios de los secuaces de Calarcá diciendo que: ‘Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años nosotros’ y confirmando que en efecto están presionando a gente en el Guaviare para que vote por el ‘heredero’”.

Además, el exsenador David Luna expuso que “las disidencias de Calarcá ya tienen candidato. Lo dijo alias Rogelio Benavides en un audio revelado por RCN: ‘Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar otros 4 años’. Los mismos que extorsionan campesinos, los mismos que matan familias y soldados, ya saben por quién votan”.

Por otro lado, Claudia López manifestó: “Iván Cepeda, 5 millones de colombianos están constreñidos para votar en esta campaña. Alias Calarcaá invita abiertamente, con sus lugartenientes, a votar por su candidatura. El presidente Petro ganó la presidencia con menos de 700.000 votos. Que los grupos criminales inviten a votar por usted y que sean más de 5 millones de colombianos constreñidos, quiere decir que usted puede ser elegido por esa diferencia, por constreñimiento electoral. Esto no es ninguna risa ni un despropósito. Despropósito es ser elegido por los criminales, como en la vieja parapolítica”.

También el candidato a la presidencia Mauricio Lizcano expresó: “Es hora de que el candidato Iván Cepeda le cuente al país si tiene o no el apoyo de las disidencias de las FARC o de grupos al margen de la ley, toda vez que hay demasiados indicios que parecen demostrar lo contrario en muchas regiones. Su voz es importante, y las autoridades tienen que garantizar que los bandidos de este país no tuerzan la voluntad popular”.