La Defensoría del Pueblo presentó el segundo informe de seguimiento al “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia”, en el que advirtió un deterioro del clima político rumbo a las elecciones presidenciales de 2026, especialmente por el aumento de la agresividad verbal, la estigmatización entre campañas y la difusión de información no verificada.

De acuerdo con el documento, el nivel general de cumplimiento de los principios democráticos evaluados fue de 58,3%, calificado como nivel medio. Sin embargo, el organismo alertó que los peores resultados se concentran en la calidad del debate público.

Uno de los indicadores más críticos fue el relacionado con la promoción de un lenguaje constructivo y libre de estigmatización, que obtuvo apenas 14,1%. A esto se suma el punto sobre difusión de información veraz, que registró solo 3,8%, el porcentaje más bajo del informe.

Ante esto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, destacó que “los resultados más críticos se registraron en temas relacionados con el lenguaje constructivo, es decir, el lenguaje no es constructivo, o el uso de la estigmatización, o el incumplimiento del compromiso de la difusión de una información veraz”.

Además, de acuerdo con la funcionaria, “disminuyeron los niveles de cumplimiento de asuntos relacionados con la incorporación de protocolos para atender la violencia política, especialmente la violencia contra las mujeres en la política, y el respeto a manifestaciones y protestas pacíficas”.

Por otro lado, Defensoría señaló que durante el monitoreo se detectaron insultos, ataques personales, señalamientos sin pruebas y narrativas que presentan hipótesis como hechos ciertos, lo que estaría afectando el derecho de la ciudadanía a recibir información confiable y a votar en un ambiente democrático.

En contraste, los mejores resultados se dieron en los principios relacionados con defensa de la democracia (98,7%), promoción del diálogo (97,6%) y reconocimiento de la juventud (100%). También se registraron avances en respeto a la vida y respaldo a la institucionalidad.

El monitoreo se realizó entre diciembre de 2025 y abril de 2026, periodo en el que se analizaron más de 28.000 registros, entre publicaciones en redes sociales y noticias en medios de comunicación, de las 13 candidaturas presidenciales oficiales.

Ante los hallazgos, la Defensoría hizo un llamado a los aspirantes presidenciales para moderar el tono de la campaña, abstenerse de difundir información falsa, rechazar la violencia política y promover debates centrados en propuestas.

Asimismo, pidió a las instituciones del Estado actuar con imparcialidad y fortalecer acciones contra la desinformación digital para garantizar unas elecciones libres, transparentes y en paz.