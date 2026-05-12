Por medio de una publicación en su cuenta de X, el candidato presidencial Sergio Fajardo dejó una reflexión de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta será el 31 de mayo.

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El exgobernador de Antioquia, aunque sin ser directo, busca captar nuevos votantes a su candidatura, apuntando a que ni Iván Cepeda, ni Paloma Valencia ni Abelardo de la Espriella serían la solución para los problemas que enfrenta el país.

“¿De qué sirve ganar en primera vuelta y perderlo todo en segunda vuelta? Muchas personas que piensan votar por Iván Cepeda empiezan a dudar. La victoria de Abelardo de la Espriella no es improbable. Para derrotar a Abelardo se necesita una mayoría social y política que va mucho más allá del petrismo radical. El riesgo de perder los avances sociales es real. Abelardo es un fantoche, pero peligroso. Sin escrúpulos. No puede perseguir la corrupción quien se ha lucrado con corruptos. El proyecto de Paloma sostenido por el uribismo no alcanza a construir mayorías inclusivas. ¿Qué hacemos?“, se lee en la publicación de Fajardo.

Añadió: Todavía estamos a tiempo de reconstruir una mayoría democrática, progresista y moderada alrededor de nuestra candidatura. Somos la candidatura con menos rechazo de todas. Podemos unirnos y representar a una inmensa mayoría. La izquierda petrista no le gana a Abelardo. Y la derecha uribista, tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? No. Hay alternativa. Y hay tiempo. El voto más útil es el que pueda unir a moderados de derecha, de izquierda y de centro. A los colombianos que quieran una Colombia sin trincheras. A los que creemos que desarrollo y justicia pueden, y deben, ir juntos. A los que no queremos que la extrema derecha gobierne Colombia. Aquí estamos. Todavía es posible. Hay tiempo".

Al parecer, el candidato busca enviar un mensaje a los votantes de los candidatos que lideran las encuestas, asegurando, por ejemplo, que Iván Cepeda no podría derrotar a Abelardo y que “la derecha uribista” tampoco.

El candidato del centro se aferra al llamado “voto útil”, que no es más que una invitación a los votantes de centro, izquierda moderada y derecha moderada a unirse a su candidatura, para evitar candidatos que tienen un alto rechazo o que son radicales en sus posturas.