El protagonismo de los corredores latinoamericanos continuó en el Giro de Italia con el triunfo del ecuatoriano Jonathan Narváez (UAE) en la cuarta etapa disputada entre Catanzaro y Cosenza, de 138 kilómetros, por delante del venezolano Orluis Aular (Movistar). El italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), que arrebató la maglia rosa al uruguayo Guillermo Thomas Silva, es el nuevo líder de la clasificación general.

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En una llegada disputada y con pocos velocistas puros en la pelea, el más fuerte en el reducido esprint fue el “Lagarto” Jonathan Narváez (Playòn de San Francisco, 29 años), en pugna hasta el último metro con el venezolano Aular, quien hubo de conformarse con la segunda plaza, por delante del nuevo líder, Giulio Ciccone.

El triple campeón nacional de Ecuador, quien ya había alzado los brazos en los Giros de 2020 y 2024, firmó el triplete in extremis, con un tiempo de 3h.08.47. Un premio para su equipo, mermado gravemente al perder por la caída de Bulgaria a sus líderes de la general, Adam Yates y Jay Vine.

En la general se despidió Guillermo Thomas Silva de la maglia rosa en la primera etapa del Giro en su territorio natural. El uruguayo pronto cedió y llegó a meta a más de 12 minutos del ganador. La prenda mágica se la enfundó Giulio Ciccone, con 4 segundos de ventaja sobre el suizo Jan Christen, el alemán Florian Stork (Tudor) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos). En el top ten Enric Mas es octavo a 10 y Markel Beloki (EF Education) a 10.

Movistar manda en Cozzo Tunno, Silva se despide de la maglia rosa

Primera etapa en suelo italiano junto a la costa calabresa, una jornada corta, pero intensa, marcada de inicio por las perspectivas de un viento lateral que podría causar estragos. Eolo no sopló fuerte, lo que propició la temprana aventura de 6 rebeldes: el irlandés Rafferty, el mejor clasificado a 10 segundos, Larsen, Marcellusi , Jacobs, Barguil, ganador de etapa en Tour y Vuelta, y Bais.

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Astana ejerció de anfitrión en defensa de la maglia rosa de Silva y se puso a trabajar en la persecución. Echó una mano interesada el Decathlon de Tobias Lund Andresen, ya que el danés, entre los velocistas, es el mejor escalador, y esperaba al final de la interminable recta de 80 km la única subida del recorrido, el Cozzo Tunno (2a, 14,4 km al 5,9).

A 50 km de meta se disolvió la fuga, momento en que Movistar montó su estrategia acelerando a bloque en el ascenso del puerto. La escuadra telefónica causó estragos en el pelotón, con la idea de eliminar esprinters y ponerle el triunfo de etapa en bandeja al venezolano Orluis Aular.

Egan Bernal en apuros

Movistar terminó con el sueño rosa del uruguayo Guillermo Thomas Silva, quien coronó a 5 minutos, y además puso contra las cuerdas a Egan Bernal, quien cedió 20 segundos en la cima. Por el alto pleno del equipo español, con Nelson Oliveira al frente, seguido de Aular, Enric Mas y Einer Rubio. Atento, cruzó el danés Jonas Vingegaard.

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Ante un posible esprint, ya no estaban en el pelotón el australiano Kaden Groves y Arnaud de Lie, ambos retirados, ni Milan, ni Magnier. Opciones claras para Movistar y Aular. A 30 de meta estaba en juego una nueva maglia rosa y la gloria de vencer en la localidad calabresa de Cosenza.

Movistar trabaja, se impone Narváez y Ciccone se viste de rosa

Un grupo reducido tendría la gestión de la etapa, incluido Bernal, quien enlazó a 17 de meta después de pegarse un buen “calentón” en la persecución. Movistar no quería soltar el bastón de mando, olía a triunfo. En el paso por el esprint bonificado se llevó los 6 segundos de premio el suizo Jan Christen, la única baza que le queda al UAE tras la retirada de Yates, Vine y Soler.

Cuatro segundos de bonificación fueron para Pellizzari y 2 para Ciccone, por lo que ambos quedaron en ese momento empatados en la general con Stork y Bernal. La maglia rosa más emocionante que nunca con apenas 5 km para el final. El “puestómetro” iba a ser decisivo para designar al líder.

Llegó el momento de moverse por la victoria. Vingegaard y Pellizzari se desentendieron de tensiones innecesarias y se pusieron a cola de grupo. Movistar vigilaba delante, con Enric Mas al servicio de Aular, haciendo de lanzador.

El primero en soltar la carta ganadora fue el maillot blanco de mejor joven, el suizo Jan Christen (UAE). El chaval de 22 años atacó a 1,7 km de la pancarta, abrió un pequeño hueco, pero el final en ligero ascenso no le benefició y el grupo lo devoró a 300 metros de la gloria.

Fue entonces cuando Aular se lanzó para recoger el gran trabajo de todo el equipo durante todo el día. El venezolano se puso al frente, pero no pudo evitar la reacción fulminante del “Lagarto” Jhonatan Cepeda, quien a falta de Christen, le dio al UAE el triunfo de etapa. Fue su tercera etapa en el Giro, la número 16 para su palmarés.

Final ondulado con margen para la sorpresa

Este miércoles tendrá lugar la quinta etapa entre Praia a Mare y Potenza, de 203 km. Comienzo explosivo con un ascenso a Prestieri (3a, 13 km al 4,6 por ciento). Hasta mitad del recorrido perfil descendente con algunos repechos. Desde el km 100 a meta tocará ascender de forma progresiva hasta llegar a la cima del Monte Grande de Viggiano (2a, 6,6 km al 9,2), el escollo más complicado de la jornada.

Desde el alto, carreteras onduladas hasta el Kk bonificado, esta vez en alto tras ascender 2 km al 5,2 por ciento. Los últimos 28 km son en descenso exceptuando de un muro corto, pero duro, de 300 metros al 12 por ciento. Hasta meta una rápida bajada para decidir el vencedor.