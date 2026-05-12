Las lentejas hacen parte fundamental de la canasta familiar gracias a su gran aporte de proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Esta legumbre es la preferida de muchos por su gran versatilidad en preparaciones y también por su costo en el mercado.
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Además, este alimento es rico en hierro, ácido fólico, magnesio y potasio, esenciales para el funcionamiento correcto del organismo.
Las lentejas suelen ser preparadas en guisos, sopas, frituras, ensaladas, cremas y puré. Por ello, acá le contamos el paso a paso para realizar un cremoso puré, llenó de mucho sabor y con ingredientes sencillos.
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¿Cómo preparar un puré de lentejas casero?
Ingredientes
- 250 g de lentejas pardinas
- 1 patata mediana
- 2 zanahorias
- 1 puerro
- 1 cebolla
- 1 tomate maduro
- 1/2 pimiento verde
- 2 dientes de ajo
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1,2 litros de agua o caldo de verduras suave
- Sal
- Pimienta negra (opcional)
Paso a paso
Coloque las lentejas en un colador y enjuáguelas bajo el agua fría para retirar impurezas.
Seguidamente pele la patata, las zanahorias, la cebolla y los ajos.
El siguiente paso es lavar bien el puerro y el pimiento.
Corte todas las verduras en trozos medianos
Luego, en una olla grande, caliente el aceite de oliva a fuego medio.
Añada la cebolla, el puerro, el ajo y el pimiento verde. Cocine durante unos 5 minutos hasta que las verduras estén tiernas.
Además, incorpore el tomate troceado y cocine 3 minutos más.
Agregue el pimentón dulce y remueva rápidamente para que no se queme.
Añada las lentejas, la patata, las zanahorias y la hoja de laurel.
Vierta el agua o caldo de verduras y mezcle bien.
Lleve a ebullición y luego baje el fuego.
Cocine a fuego medio-bajo durante 35 a 45 minutos, o hasta que las lentejas y las verduras estén muy tiernas.
Saque la hoja de laurel.
Triture todo con una batidora hasta obtener una crema suave y homogénea.
Si el puré queda muy espeso, añada un poco más de agua o caldo caliente.
Finalmente, incorpore sal al gusto y un poco de pimienta negra.