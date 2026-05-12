Las lentejas hacen parte fundamental de la canasta familiar gracias a su gran aporte de proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Esta legumbre es la preferida de muchos por su gran versatilidad en preparaciones y también por su costo en el mercado.

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Además, este alimento es rico en hierro, ácido fólico, magnesio y potasio, esenciales para el funcionamiento correcto del organismo.

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Las lentejas suelen ser preparadas en guisos, sopas, frituras, ensaladas, cremas y puré. Por ello, acá le contamos el paso a paso para realizar un cremoso puré, llenó de mucho sabor y con ingredientes sencillos.

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¿Cómo preparar un puré de lentejas casero?

Ingredientes

250 g de lentejas pardinas

1 patata mediana

2 zanahorias

1 puerro

1 cebolla

1 tomate maduro

1/2 pimiento verde

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1,2 litros de agua o caldo de verduras suave

Sal

Pimienta negra (opcional)

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Paso a paso

Coloque las lentejas en un colador y enjuáguelas bajo el agua fría para retirar impurezas.

Seguidamente pele la patata, las zanahorias, la cebolla y los ajos.

El siguiente paso es lavar bien el puerro y el pimiento.

Corte todas las verduras en trozos medianos

Luego, en una olla grande, caliente el aceite de oliva a fuego medio.

Añada la cebolla, el puerro, el ajo y el pimiento verde. Cocine durante unos 5 minutos hasta que las verduras estén tiernas.

Además, incorpore el tomate troceado y cocine 3 minutos más.

Agregue el pimentón dulce y remueva rápidamente para que no se queme.

Añada las lentejas, la patata, las zanahorias y la hoja de laurel.

Vierta el agua o caldo de verduras y mezcle bien.

Lleve a ebullición y luego baje el fuego.

Cocine a fuego medio-bajo durante 35 a 45 minutos, o hasta que las lentejas y las verduras estén muy tiernas.

Saque la hoja de laurel.

Triture todo con una batidora hasta obtener una crema suave y homogénea.

Si el puré queda muy espeso, añada un poco más de agua o caldo caliente.

Finalmente, incorpore sal al gusto y un poco de pimienta negra.