Los panqueques son uno de los desayunos favoritos en muchos hogares, pero lograr que queden realmente esponjosos puede convertirse en un reto.

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Aunque existen mezclas comerciales, preparar una versión casera no solo resulta más económica, sino también más sabrosa y natural.

Con ingredientes básicos que normalmente están en cualquier cocina, es posible conseguir unos panqueques suaves, altos y con una textura aireada perfecta para acompañar con miel, frutas, chocolate o mantequilla. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

1 taza de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar

1 cucharada de polvo para hornear

1 pizca de sal

1 huevo

¾ de taza de leche

2 cucharadas de mantequilla derretida

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

En un recipiente, mezcle la harina, el azúcar, la sal y el polvo para hornear. En otro bowl, bata el huevo junto con la leche, la vainilla y la mantequilla derretida.

Une ambas preparaciones y mezcla suavemente hasta integrar. No importa si quedan pequeños grumos.

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Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y engrásela ligeramente. Vierta una porción de mezcla y cocine hasta que aparezcan burbujas en la superficie. Luego voltee y cocine por el otro lado. ¡Buen provecho!