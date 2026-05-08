El deporte escolar en el Atlántico sigue ampliando su alcance en todo el territorio. Los Juegos Intercolegiados 2026 reúnen a 25.408 participantes entre estudiantes deportistas y docentes entrenadores, lo que consolida un proceso que fortalece sus bases y proyecta el talento joven del departamento.

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La cifra representa un aumento del 16 % frente al año anterior. Del total, 15.501 inscritos corresponden a los 22 municipios del departamento y 9.907 pertenecen al Distrito de Barranquilla, como parte de la cifra global.

En la caracterización general, se destacan 24.313 estudiantes-deportistas (96 %) y 1.095 docentes-entrenadores (4 %), quienes cumplen un papel fundamental en la orientación y formación de los jóvenes talentos. En cuanto a la participación por género, 8.328 son mujeres (34 %) y 15.985 hombres (66 %).

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo estar complacido con estos datos porque demuestran que la juventud se está interesando cada vez más en la práctica deportiva.

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“Esto es fomentar una generación sólida, saludable porque un pelao que tiene la mente en actividad, pensando en sus entrenamientos, en su colegio que por cierto cada vez más se los estamos adecuando de la mejor manera, es un pelao que tendrá una mejor calidad de vida, por eso es que hay que ponerle cerrojo a la delincuencia y a la drogadicción con iniciativas como estas”, apuntó el mandatario atlanticense.

El director de Indeportes Atlántico, Iván Urquijo Osorio, destacó el alcance de este proceso y el trabajo territorial que permitió alcanzar estas cifras.

“Contentos y muy satisfechos con esta cifra de más de 15.000 estudiantes deportistas inscritos de los municipios del Atlántico. Todo este éxito es gracias a un trabajo arduo de muchas semanas visitando los municipios y socializando los Juegos Intercolegiados, el programa donde nacen los campeones del futuro. Seguimos fortaleciendo las bases y el deporte escolar y formativo”, destacó Urquijo.

Los Juegos Intercolegiados en el Atlántico contarán con participación en 25 disciplinas deportivas, entre las que se destacan atletismo, boxeo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, fútbol de salón, voleibol, natación y judo, promoviendo así el desarrollo integral de los estudiantes en diferentes áreas del deporte.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento territorial liderada por la Gobernación del Atlántico e Indeportes, se desarrollarán festivales deportivos en 10 municipios: Baranoa, Barranquilla, Luruaco, Malambo, Soledad, Candelaria, Galapa, Puerto Colombia, Sabanagrande y Santa Lucía, acercando la competencia y la formación deportiva a más rincones del departamento.

“Culminada esta etapa, ahora se vienen las fases municipales que son organizadas por cada municipio, para luego dar paso a los zonales departamentales, posteriormente las finales en deportes de conjunto y cerrar en agosto con las finales de los deportes individuales”, explicó Randil Rojano, coordinador de Fomento y Desarrollo, sobre la hoja de ruta del certamen.

El desarrollo del programa seguirá el siguiente calendario:

* Fases municipales: del 4 de mayo al 19 de junio

* Receso escolar: del 22 de junio al 12 de julio

* Zonales departamentales (deportes de conjunto): del 28 al 31 de julio

* Finales departamentales (deportes de conjunto): del 11 al 14 de agosto

* Finales departamentales (deportes individuales): durante todo agosto de 2026