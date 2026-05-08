Este viernes se conoció que el Gobierno nacional, a través de una resolución suscrita en abril pasado, pidió a la Fiscalía General de la Nación suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del grupo criminal del Clan del Golfo.

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De acuerdo con el documento, el propósito es buscar un proceso de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, antes Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.

Entre los beneficiados con la medida es el máximo jefe de esta organización narcotraficante, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, quien asumió el mando tras la extradición de alias Otoniel.

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Además, la resolución incluye a Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo.

Candidatos rechazan solicitud del Gobierno

El pedido del Gobierno de Gustavo Petro despertó rechazo e indignación por pate de los candidatos a la Presidencia.

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Sergio Fajardo, el candidato de centro, consideró en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter) que "Petro y Cepeda están escribiendo una nueva versión del Pacto de La Picota. Para ellos todo vale con tal de ganar. Le vendieron el alma al diablo hace rato".

Petro y Cepeda están escribiendo una nueva versión del Pacto de La Picota.



Para ellos todo vale con tal de ganar. Le vendieron el alma al diablo hace rato. https://t.co/ngIRxxiaUc — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 8, 2026

Paloma Valencia, del Centro Democrático, calificó la solicitud como un “golpe de Estado a las elecciones".

“Levantan órdenes de captura al Clan del Golfo, socio fundador del Pacto de La Picota que eligió con sus votos a Gustavo Petro según confesión de su hermano. Narcotráfico puro y duro, aliado natural de Iván Cepeda, a sus anchas desde su zona de despeje”, aseveró en la misma red social.

¡Golpe de estado a las elecciones!

Levantan órdenes de captura al Clan del Golfo, socio fundador del Pacto de La Picota que eligió con sus votos a @petrogustavo según confesión de su hermano.

Narcotráfico puro y duro, aliado natural de @IvanCepedaCast, a sus anchas desde su zona… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 8, 2026

Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, sugirió que la petición elevada por el Gobierno a la Fiscalía hace parte de las acciones para favorecer a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales.

“Iván Cepeda, fiel a todas las formas de lucha, actúa tras bambalinas y su jefe, Gustavo Petro, opera su campaña. ¿Para qué, si no es para influir en las elecciones, Petro suspende las órdenes de extradición de los criminales del Clan del Golfo?“, publicó De la Espriella.

Agregó: “Se están jugando sus restos, al no tener los votos, acuden a la misma operación de hace cuatro años: aliarse con los narco terroristas. En los tribunales norteamericanos están tomando nota: la conspiración con los narcos sigue en pie”.