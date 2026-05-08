La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anuncia que en el 60° Festival de la Leyenda Vallenata unido a los concursos Rey de Reyes de Acordeón Profesional, Canción Vallenata Inédita y Piqueria Mayor, se llevará a cabo la primera versión Reina de Reinas del Acordeón.

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El concurso de Acordeonera Mayor se inició en el año 2019 para visibilizar, reconocer y dar un espacio propio a las mujeres, quienes han demostrado su talento, creatividad y virtuosismo en el campo musical vallenato.

Este concurso a lo largo de los ocho años de estarse realizando lo han ganado las siguientes acordeoneras: Loraine de Jesús Lara Mercado (2019), Yeimi de Jesús Arrieta Ramos (2020), Nataly Yishell Patiño Amarís (2021), María Sara Vega Barros (2022), Wendy Paola Corzo Carmona (2023), Sara Marcela Arango Pérez (2024), Heinis Yulieth Gulfo Palma (2025) y Sara Valentina Rhenals Escobar (2026).

Cada año para este concurso se inscriben un promedio de 12 acordeoneras, llamando poderosamente la atención en los escenarios donde se lleva a cabo la competencia, siendo en los últimos años el Parque de Los Algarrobillos.

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El concurso Reina de Reinas será un nuevo ingrediente musical que se añade a exaltar el legado, la evolución y el impacto cultural que ha tenido el Festival de la Leyenda Vallenata a lo largo de sus 60 versiones, consolidándose como uno de los eventos folclóricos más importantes de Colombia y gran referente internacional.

Con este anuncio se continúa trabajando para que el Festival de la Leyenda Vallenata 2027, supere lo realizado en el anterior certamen que tuvo el mejor balance en distintos aspectos.

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