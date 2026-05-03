Un inflable fue tomando forma en el centro de la tarima ‘Colacho Mendoza’ del Parque de la Leyenda Vallenata. La figura que se armó fue una cabeza de color azul para emular el planeta Tierra y sus distintos continentes.

El reloj marcó las 11:08 p.m. y salió a escena vestido totalmente de rojo con gafas oscuras, una de las grandes estrellas del reguetón mundial, el paisa J Balvin para interpretar el súper clásico ‘Mi gente’, con el que trajo a suelo valduparense su gira ‘Ciudad Primavera’. Buenas noches Valledupar, déjame sentir la energía del parque”, dijo provocando un grito colectivo que estremeció el Parque de la Leyenda Vallenata.

‘Reggaeton’, ‘Amarillo’, ‘Safari’, fueron los temas que siguieron para lograr agitar el cuerpo de los espectadores que abarrotaron el Parque de la Leyenda Vallenata.

“Para mí es un honor estar aquí, desde Medellín, orgulloso de ser colombiano, con orgullo también disfruto de la música vallenata”.

Con ‘Loco contigo’, ‘Con altura’, ‘Blanco’, ‘6 AM’, ofreció mucha energía. Aprovechó una pausa para cambiar de pinta y ahora todo de blanco siguió ofreciendo su talento al público vallenato.

‘Safari’, ‘Ginza’, ‘No me conoce’, ‘Ella me cautivó’, ‘Yo te lo dije’, ‘Bonita’ fue la seguidilla que soltó con todo su poder para hacer bailar a cada asistente que se dejó cautivar por el ritmo para perrear a poca luz.

Bajo la batuta de DJ Pope, siguió la rumba con ‘Sigo extrañándote’ un clásico que todo el parque le coreó al paisa, logrando de Balvin agitará sus manos de un lado a otro.

Con ‘Otra vez’, ‘No es justo’, ‘Quiero repetir’, ‘Si tu novio te deja sola’, ‘Tonto’, ‘Equis’ la temperatura aumentó pese a las gotas de lluvia que mojaban los rostros de los presentes.

A ritmo vallenato

El vallenato llegó de la mano del acordeonero sincelejano Juancho De la Espriella, a quien Balvin le agradeció porque en sus inicios lo impulsó a seguir adelante. “Siempre me decía que tenía que echar pa lante y que nada me detuviera”.

Acto seguido sonaron los acordes de ‘La canción’ sumergiendo a De La Espriella en su mundo.

Con ‘Rojo’ y ‘Que calor’ cerró su presentación a las 12:24 am de este domingo.