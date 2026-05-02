No hay estaciones en Barranquilla, pero este viernes hubo espacio para la primavera. No llegó desde los árboles, sino desde el escenario del Romelio Martínez, donde J Balvin ya enciende la ciudad con su vibrante tour.

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Desde temprano, las filas rodearon el recinto deportivo. Decenas de visitantes y turistas empezaban a buscar el ingreso a sus localidades. Pañoletas, camisas brillantes y algunos estampados del artista se iban rodando las miradas en la calle 72.

“El Niño de Medellín”, el de “El negocio, socio” estaba a punto de llenar de buenas vibras a la Puerta de Oro de Colombia. No serán las trinitarias las que caigan sobre Barranquilla, serán las canciones que fueron seleccionadas para el ‘Ciudad primavera tour’.

Después de una larga espera con algunos sentados en la gramilla, otros en las graderías y palcos, todo cambió en cuestión de segundos. A las 9:14 p. m., nadie seguía sentado. El estadio entero se puso de pie cuando la bandera de Colombia apareció en las pantallas gigantes.

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Las luces pintaron el tricolor, sonó una cumbia que encendió el ambiente… y entonces pasó. Vestido de negro, en medio de la euforia, J Balvin salió al escenario y arrancó con Acapella.

“¿Barranquilla, están preparados para que empiece el mejor show”, fueron las primeras palabras del artista tras recorrer toda la tarima 360 que había sido instalada para este espectáculo.

Josefina Villarreal J Balvin llena de primavera la noche barranquillera.

‘7 de mayo’ fue la segunda canción que interpretó, un rap introspectivo lanzado en su 36º cumpleaños (2021) que narra su vida, desde sus humildes inicios en Medellín hasta convertirse en una estrella mundial.

Luego vinieron una tras otra, sin dar respiro. Qué más pues, Con Altura y Sigo extrañándote encendieron al estadio, convertidas en un solo coro que se escuchaba desde la gramilla hasta las gradas.

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Una de las más esperadas de la noche fue ‘Tonto’, su reciente colaboración con Ryan Castro que se convirtió en hit en cuestión de días.