Con el propósito de acercar nuevamente al público a algunas de las publicaciones más emblemáticas sobre Colombia, Villegas Editores lanzó oficialmente Antología de Colombia, una nueva colección editorial que reunió medio siglo de libros dedicados a mostrar la riqueza artística, natural, cultural y gastronómica del territorio nacional.

La iniciativa marcó un nuevo capítulo para la casa editorial fundada por Benjamín Villegas, quien conversó con EL HERALDO sobre este proyecto concebido para recuperar obras agotadas desde hace años y ponerlas al alcance de una nueva generación de lectores en formatos más prácticos y económicos, sin perder la calidad visual y editorial.

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“Queríamos rescatar grandes libros que hicieron parte de nuestra historia editorial y que hoy siguen teniendo plena vigencia para entender a Colombia desde distintas perspectivas”, explicó Villegas, director de Villegas & Asociados.

La trayectoria de Villegas ha estado ligada a múltiples formatos narrativos. Entre 1979 y 1982 dirigió los programas periodísticos de televisión La Mansarda y Edición especial; además produjo documentales como El mundo florece en Colombia y Acrobacia china, al tiempo que diseñó y editó sus primeros 30 libros ilustrados de gran formato, publicaciones que posteriormente se convertirían en piezas de referencia sobre el país.

Temáticas de las obras

Uno de los títulos centrales fue Luis Caballero: Homenaje / Homage, considerado como la recopilación más completa publicada hasta ahora sobre la obra del artista bogotano.

El libro ofreció un recorrido integral por todas las etapas creativas de Luis Caballero, uno de los artistas colombianos más sobresalientes del arte contemporáneo, desde sus primeros dibujos hasta las grandes composiciones que consolidaron su reconocimiento internacional.

“La publicación incluyó un texto principal de Antonio Caballero, quien mantuvo una relación cercana con el artista y aportó una mirada profunda sobre la intensidad y coherencia de su obra. También incorporó doce extractos de críticos nacionales e internacionales que analizaron distintos momentos de su trayectoria”, dijo Villegas a EL HERALDO.

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La obra de Caballero, centrada en la expresividad del cuerpo humano, el erotismo, el dolor, la espiritualidad y la tensión emocional, fue reproducida con especial cuidado editorial.

“Este libro tuvo una primera edición en gran formato que se agotó hace muchos años. Recuperarlo era una deuda pendiente. Esta nueva edición conserva la totalidad del contenido, pero en una versión más práctica y asequible”, señaló el director.

Otro de los lanzamientos destacados fue Colombia, sueños y aventuras, del escritor, fotógrafo y explorador Andrés Hurtado García.

Cortesía

La publicación funcionó como una memoria visual y testimonial de una vida dedicada a recorrer, estudiar y defender el territorio colombiano.

Hurtado García, reconocido también como profesor, columnista y pionero en la defensa ambiental en Colombia cuando aún no se hablaba ampliamente de ecología, documentó durante décadas expediciones a pie por las cinco grandes regiones del país.

“El libro reunió 94 fotografías, la mayoría inéditas, tomadas en lugares remotos y poco explorados del territorio nacional, acompañadas por textos íntimos donde el autor reflexionó sobre la naturaleza, el paisaje, la aventura y la relación humana con el entorno”.

La publicación estuvo organizada en ocho capítulos que respondieron más a experiencias vitales que a divisiones geográficas tradicionales.

Mientras el tercer lanzamiento, El sabor de Colombia, se enfocó en uno de los elementos más identitarios del país, su cocina.

La publicación se enfocó en una investigación rigurosa y completa sobre recetas tradicionales colombianas.

Fruto de un trabajo profesional de recopilación, comparación y verificación culinaria, el libro muestra los platos más representativos de distintas regiones, presentados con versiones comprobadas y técnicamente precisas. Cada capítulo incorporó además textos introductorios que contextualizaron históricamente cada región y explicaron el origen de sus ingredientes, sabores y tradiciones gastronómicas.

“El libro permite entender que la cocina también es una forma de narrar el país. Cada receta habla de migraciones, mestizajes, territorios y memoria”, comentó Villegas.

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Otro formato

Además del idioma, otro cambio importante estuvo en el formato. Aunque Villegas Editores ha sido ampliamente reconocida por sus libros de gran formato y acabados de lujo, esta colección optó por dimensiones más manejables.

“Conservamos la calidad tradicional de nuestros libros ilustrados, pero pensamos en publicaciones más accesibles, fáciles de transportar y económicamente más cercanas al lector actual”, detalló.

El plan editorial contempló también continuidad, un nuevo libro sería lanzado cada diez días, mediante la reedición progresiva de títulos icónicos del catálogo de Villegas Editores dedicados al arte, la fotografía, la naturaleza, las tradiciones y la cultura colombiana.