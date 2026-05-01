Las avispas chaqueta amarilla, científicamente llamadas Vespula germánica, han cobrado notoriedad en Argentina debido a recientes episodios que involucraron ataques a personas en regiones como la Patagonia y Neuquén. Estas avispas son agresivas, depredadoras, y carroñeras, miden entre 1/2 y 1 pulgada y su fisonomía tiene intensas franjas amarillas y negras.

Leer más: Festival de la Leyenda Vallenata: Homenaje al Binomio de Oro

La expansión acelerada de esta especie, considerada invasora por organismos científicos argentinos como el CONICET, ha generado preocupación tanto en el ámbito sanitario como ambiental. Los especialistas han advertido sobre la necesidad de conocer las características de estos insectos y el cuidado que deben tener la ciudadanía cuando realice actividades al aire libre, ya que ahí las personas están más propensas a ser picadas por estas avispas.

Las autoridades ambientales señalan que esta especie de insecto se encuentra con mayor frecuencia en zonas rurales y boscosas. Cabe indicar, que las chaquetas amarillas son avispas sociales del género Vespula, de origen euroasiático y norteafricano, que se han adaptado a distintas regiones del mundo.

En Argentina, el primer registro data de la década de 1970 en la provincia de Neuquén, y desde entonces la especie ha colonizado extensas áreas del país, según el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET).

¿Cómo protegerse de las picaduras de las avispas chaqueta amarilla?

Primero es importante saber que estos insectos prefieren los climas templados y húmedos. Las chaquetas amarillas suelen nidificar en el suelo, aprovechando cavidades naturales o madrigueras abandonadas de roedores, aunque también se han hallado nidos en árboles, arbustos, estructuras urbanas e incluso viviendas.

Para evitar sus picaduras, debe conocerse que los nidos de estos animales están recubiertos por una pared de celulosa que las obreras fabrican con corteza y saliva. En el exterior, el acceso al nido puede quedar oculto, por lo que es habitual encontrarlas en actividades de jardinería, corte de leña o senderismo.

Ver también: Suspenden servicio de agua potable en varios barrios del norte de Barranquilla por reparación de fuga

El color amarillo y negro en el abdomen y la línea amarilla bajo el ojo son rasgos distintivos para su identificación. Teniendo en cuenta estos datos, aunque pueda ser confundida con una simple abeja, ya se podrá identificar que es una avispa chaqueta amarilla, y alejarse del lugar. Además, estos insectos suelen tener un vuelo rápido y errático.

La picadura de la chaqueta amarilla produce dolor intenso, enrojecimiento y edema local. Su veneno puede generar reacciones alérgicas graves, como el shock anafiláctico, potencialmente mortal si no se trata a tiempo.

Las personas que sufren esta picadura suelen tener una caída drástica de la presión arterial, dificultad respiratoria severa y compromiso de múltiples órganos, y requiere atención médica de emergencia inmediata.