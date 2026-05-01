En el marco de la conmemoración de los 30 años la declaratoria de Santa Cruz de Mompox como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció que consolidará esta tierra como destino internacional.

Lea también: Festival de la Leyenda Vallenata: Homenaje al Binomio de Oro

“Vamos a acelerar el desarrollo y consolidar a Mompox como destino internacional sin perder su esencia”, anunció el mandatario que, desde el inicio de su mandato lidera una agenda estratégica que exalta el valor histórico y cultural del territorio y proyecta una visión de desarrollo sostenible para las ciudades patrimoniales.

Agregó que “desde que Mompox fue declarado Patrimonio de la Humanidad, el mundo empezó a mirar hacia este territorio. Llegaron inversiones, creció el turismo, se dinamizó la economía y se abrió un camino de desarrollo que hoy seguimos fortaleciendo”.

Gobernación de Bolívar

También indicó que su administración ha ampliado la visión del desarrollo, llevando inversión a todos los sectores del municipio.

Lea también: Presidente Petro anuncia que la Asamblea Nacional Constituyente será presentada oficialmente el 20 de julio

“No hemos centrado el desarrollo únicamente en lo patrimonial tradicional. Hemos llevado inversión a los sectores populares, donde también vive el patrimonio, despertando el orgullo de nuestra gente y fortaleciendo el sentido de pertenencia”.

El mandatario de Bolívar informó que hoy no solo crece Mompox, sino que impulsa a toda su región, y puso como ejemplo a los municipios de Talaigua, Margarita, San Fernando, Magangué y Cicuco que también se benefician del flujo turístico y del desarrollo económico que genera ser Patrimonio de la Humanidad.

Por su parte, Alejandra Claros Borda, secretaria general de la CAF, resaltó el respaldo de la entidad al desarrollo del municipio y la importancia de proyectar el patrimonio hacia el porvenir.

Lea también: Ideam pronostica lluvias moderadas para la región Caribe este fin de semana

“El patrimonio no se protege únicamente mirando al pasado; se preserva construyendo el futuro de quienes lo habitan”, afirmó.

Gobernación de Bolívar

Mientras que Enrique López-Hurtado, representante del área de Cultura de la UNESCO, destacó los múltiples valores que llevaron a Mompox a ser declarada Patrimonio de la Humanidad.

“Además de su riqueza arquitectónica, se valoró su papel histórico y su contribución significativa a la construcción de la identidad cultural de la región”, señaló.

La celebración en Mompox, que contó con la presencia de delegados de la UNESCO, se efectuó los días 29 y 30 de abril bajo el lema “Mompox, 30 años Patrimonio de la Humanidad de cara al futuro”, donde hubo culturales orientadas a fortalecer la preservación del patrimonio, promover el turismo sostenible y generar nuevas oportunidades para las comunidades.