La Policía Metropolitana de Cartagena hizo público el Cartel de los más buscados por homicidio, y con ello anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicarlos y capturarlos.

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El cartel lo integran Alexánder Antonio Pereira Castro; José Manuel Amador Martínez, alias Jose loco; Marco Fernando Gómez Gómez, alias Máximo; Manuel Andrés Gaviria Castro, ‘Cabeza’; Luis David Cantillo Guerra; Francisco Javier Álvarez Julio; Anson Wladimir Pargas Escobar; José de Jesús Narváez Mercado y Yeison Meza Espinosa, alias El Abogado.

Cortesía Policía de Cartagena

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El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, sostuvo que el cartel fue elaborado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y mediante un grupo especial de investigadores judiciales, por lo que invita a la comunidad a brindar información que permita ubicarlos y lograr sus capturas.

“Queremos decirle a la opinión pública que ofrecemos confidencialidad y absoluta reserva a las personas que suministren información sobre estos presuntos delincuentes que integran el cartel de los más buscados por homicidio”, puntualizó el oficial.

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Para reportar información sobre estos ciudadanos están disponibles las líneas 123, 3213946246 – 3213946279 y la casilla de correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co, Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311 4072363.