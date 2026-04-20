En el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, de la ciudad de Cartagena, las autoridades de Migración Colombia inadmitieron a un ciudadano estadounidense tras detectarle una alerta relacionada con posibles actividades de turismo con fines de explotación sexual.

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De acuerdo con Migración, el ciudadano arribó a Colombia en un vuelo procedente de Fort Lauderdale y, “luego de la verificación de su perfil y antecedentes, fue inadmitido y regresado en un vuelo con destino a la misma ciudad”.

📍#Cartagena | Gracias a una alerta en nuestros sistemas de información, relacionada con turismo con fines de explotación sexual, @MigracionCol impuso medida de inadmisión a un ciudadano estadounidense que pretendía ingresar al país proveniente de Fort Lauderdale. pic.twitter.com/wLg0SpAHan — Migración Colombia (@MigracionCol) April 20, 2026

Con este ya son cuatro los ciudadanos a los que Migración Colombia les ha negado el ingreso a este país a través de la ciudad de Cartagena. De estos casos, tres corresponden a alertas del programa Angel Watch, un listado de ciudadanos estadounidenses con antecedentes relacionados con delitos sexuales contra menores de edad; mientras que a nivel nacional las inadmisiones son más de 60 en esta vigencia, y en el 2025 la cifra alcanzó 110, de las cuales 20 se registraron en Cartagena, incluyendo 14 casos asociados a alertas Angel Watch.

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La semana anterior fue detectado un ciudadano mexicano que era requerido mediante circular roja de Interpol por delitos relacionados con explotación sexual infantil.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, destacó que “desde nuestra llegada hemos fortalecido los controles migratorios con un enfoque prioritario en la protección de la niñez. Este trabajo está completamente alineado con la estrategia del Gobierno nacional y refleja nuestro compromiso decidido para prevenir la explotación sexual de menores en el país, la cual es acompañada con labores de verificación migratoria en puntos turísticos, hospedajes y hoteles”.

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