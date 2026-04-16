En el corregimiento Punta Canoas, de la ciudad de Cartagena, fue capturado, en cumplimiento de una orden judicial, Olmes Gabriel Hernández Zapa, conocido con los alias de ‘Castaño’, ‘Mateo’ o ‘Willy Wonka’, señalado de ser el tercer cabecilla de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo.

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El presunto cabecilla hacía parte de los carteles de los más buscados tanto en Bolívar como en Sucre, pero también tendría incidencia criminal en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, con especial incidencia en al menos 22 municipios bolivarenses como son Cartagena, Turbaco, Turbana, Clemencia, Santa Rosa, Santa Catalina, Arjona, Villanueva, San Estanislao de Kostka, Soplaviento, San Cristóbal, Arroyohondo, María La Baja, Mahates, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Calamar, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Córdoba, Zambrano y Magangué.

En el operativo de captura por el delito de concierto para delinquir agravado participaron unidades de la Policía Nacional de la Sijin y Sipol, en coordinación con el Gaula Militar de la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las investigaciones, Olmes Gabriel Hernández Zapa tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 15 años al servicio del Clan del Golfo, y actualmente estaría al mando de más de 100 integrantes, entre sicarios, cabecillas y redes de apoyo.

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Sobre este resultado el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, dijo que “representa un golpe contundente contra las estructuras multicrimen que afectan la seguridad en el departamento. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos”.