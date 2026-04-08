En desarrollo de los planes de registro y control que adelantan las unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena fueron capturadas dos mujeres que portaban más de 300 dosis de marihuana.

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Las ciudadanas, ambas de 34 años y que están a la espera de que les resuelvan su situación judicial por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, fueron sorprendidas por una patrulla de vigilancia en el sector del Anillo Vial, cerca del corregimiento de La Boquilla.

Al ser requeridas por los uniformados se tornaron nerviosas, pues llevaban droga, que está avaluada en más de 600 mil pesos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año han capturado a más de 1.065 personas por tráfico de estupefacientes e incautado más de 500 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que se disputan el tráfico local de estupefacientes. Por eso, nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo el oficial.

Para reportar esos hechos delictivos los ciudadanos pueden llamar a las líneas 123 y 321 3946246, o escribir al correo electrónico: sijin.mecar@policia.gov.co.