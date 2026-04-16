El guajiro se vistió de héroe. Demostró toda su jerarquía y marcó el gol con el que el Bayern Munich pudo avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa al dejar atrás a nada más y nada menos que al Real Madrid.

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La emoción del gol, la celebración. Todo fue único, digno del mejor torneo de clubes y digno del colombiano, que poco a poco va aumentando su legado en el fútbol colombiano.

¿Pero cómo lo narraron en Alemania? Bueno, el club bávaro subió a sus redes sociales un video en el que se ve a su equipo de radioweb en el instante del tanto.

Al narrador lo ganó con todo la emoción del tanto y gritó emocionado junto a sus demás compañeros. Casi ni parecía que fuera en alemán, porque la emoción era propia del fútbol sudamericano.

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Fue un momento de locura absoluta, donde la emoción le ganó a la narrativa tradicional alemana. Y todo por Luis Díaz.

Sin duda alguna el guajiro hizo estallar todas las emociones en el Bayern Munich y ahora es la imagen viva de la pasión en el cuadro bávaro.