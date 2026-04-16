Los alias el Colón y la Pelirroja, presuntos integrantes del grupo armado organizado Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidos también como ‘los Pachenca’, fueron capturados en el municipio de Aracataca, Magdalena.

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Los señalan de estar exigiendo dinero a comerciantes y finqueros mediante intimidaciones y entrega de panfletos a nombre de la organización armada ilegal.

Las capturas las hicieron efectivas unidades del Gaula Magdalena en coordinación con la Seccional de Tránsito y Transporte, en flagrancia por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego en concurso con extorsión.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas, estas personas estarían implicadas en exigir sumas de hasta un millón de pesos a comerciantes y finqueros, a cambio de no atentar contra sus vidas. Para generar presión, presuntamente entregaban panfletos intimidatorios en establecimientos comerciales y fincas de la región.

Reporta el coronel Alexánder Martín Eljadue, comandante del Departamento de Policía Magdalena, que alias el Colón tendría un rol activo en la dinamización de estas actividades delictivas, especialmente en los municipios de la Zona Bananera y Aracataca, donde se venían presentando estas exigencias ilegales.

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“Estos resultados hacen parte del trabajo constante que venimos adelantando contra la extorsión en el departamento. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para garantizar la seguridad de nuestros comerciantes, finqueros y comunidad en general”, dijo el oficial.