La ballena encallada en la orilla del mar en el corregimiento de Tasajera, municipio de Puebloviejo, Magdalena, fue rescatada mediante un operativo liderado por Corpamag, el Centro de Vida Marina y la Fundación CIM Caribe, que activaron el protocolo de atención para fauna marina varada.

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El llamado de la comunidad del sector y de funcionarios del Parque Vía Isla de Salamanca hizo que la presencia de los expertos fuera oportuna.

El cetáceo fue trasladado mediante un recorrido controlado hasta el Centro de Rescate de Fauna Marina, donde está siendo atendido y valorado por médicos veterinarios y biólogos especializados.

El equipo de profesionales realiza los exámenes y procedimientos necesarios para determinar su estado de salud y definir las acciones a seguir para su recuperación y posible reintroducción al mar.

Se trata de un ejemplar juvenil de Globicephala macrorhynchus, conocido comúnmente como calderón negro de aletas cortas. “Es un odontoceto dentado de 3,32 metros de longitud”, reportó Corpamag en un comunicado.

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Explicó el ente ambiental que “los calderones negros de aletas cortas son cetáceos sociales que habitan aguas cálidas del Caribe. Los varamientos pueden deberse a desorientación, enfermedad, interacción con pesquerías o cambios en corrientes marinas”, precisó Corpamag.

Las autoridades reiteran a la comunidad, que en casos como este, es importante no manipular ni intentar devolver por su cuenta al animal al mar porque los varamientos requieren manejo técnico para evitar daños al cetáceo y riesgos a las personas.