El académico y exgobernador del Atlántico, Carlos Rodado Noriega, presentará este jueves 4 de junio su más reciente libro ‘Nuestra historia contada a partir del Caribe colombiano’ en la Academia de la Historia de Cartagena que también le otorgará una distinción.

El evento se realizará a las 5:00 de la tarde en la Biblioteca Bartolomé Calvo y reunirá a historiadores, académicos y amantes de la cultura “interesados en conocer una visión renovada del pasado colombiano desde la perspectiva de la región Caribe”.

Su nueva obra propone, según ha dicho la academia, una mirada profunda sobre los acontecimientos y protagonistas que han marcado el devenir del Caribe colombiano y su influencia en la construcción de su historia.

Cortesía

La presentación del volumen coincidirá con la posesión del escritor como Miembro de Número de la Academia de la Historia de Cartagena, “una distinción reservada para personalidades cuyas contribuciones intelectuales y académicas han enriquecido el conocimiento y la comprensión de la historia nacional”.

“Considerado una de las voces más respetadas del país en temas históricos, económicos y sociales, Carlos Rodado Noriega ha dedicado buena parte de su vida al servicio público, la investigación y la divulgación del pensamiento colombiano”, destacaron.