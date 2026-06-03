Integrantes de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería y del Departamento de Policía Córdoba participaron en una reunión de coordinación de cara a la Feria Nacional de la Ganadería que fue liderada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, con el propósito de definir y fortalecer las estrategias de seguridad que serán implementadas durante el desarrollo de este magno evento.

Durante el encuentro abordaron temas relacionados con el despliegue operacional, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la articulación interinstitucional y las acciones preventivas que permitirán garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y el normal desarrollo de uno de los eventos más importantes del departamento a realizarse entre el 5 y el 15 de junio.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para brindar tranquilidad a propios y visitantes, mediante la implementación de planes de vigilancia, control, movilidad y prevención en los diferentes escenarios donde se desarrollarán las actividades feriales.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, manifestó que “dispondrá de todas sus capacidades humanas, tecnológicas y operativas para garantizar la seguridad durante la Feria de la Ganadería 2026. Trabajaremos de manera articulada con la Gobernación de Córdoba, las autoridades locales y demás entidades para que este importante evento se desarrolle en un ambiente de tranquilidad, convivencia y disfrute para todos los asistentes”.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad de los cordobeses e invita a la comunidad a acatar las recomendaciones de las autoridades, a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia y contribuir al desarrollo seguro y exitoso de la denominada Feria de Todos.