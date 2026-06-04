La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador estaría a punto de llegar a su fin, según la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, que ha asegurado que el Ministerio de Comercio estaría preparando un decreto para derogar los gravámenes como ya lo ha hecho Quito.

De acuerdo con, Oliva Díaz Granados, presidenta de la cámara, la propuesta se encuentra actualmente en proceso de recolección de firmas de varios ministros y del presidente Gustavo Petro y podría quedar listo antes de finalizar esta semana.

Díaz Granados recordó que Colombia debe cumplir con el mandato la Comunidad Andina que ordenó el fin de los aranceles, sino el país incurriría en un incumplimiento de las normas dictadas por la organización trasnacional que consideró que la guerra vulnera el Acuerdo de Cartagena.

La guerra comercial entre ambos países la inició el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien anunció en enero la imposición de una “tasa de seguridad” a las importaciones del vecino país, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30 %, que subió posteriormente al 50 % y desde mayo al 100 %. Colombia respondió primero con un 30 % para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 %.

De manera paralela, Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos, como el arroz y el banano.

Mientras que Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

La medida fue duramente criticada por empresarios y comerciantes de ambos lados de la frontera, pero los diálogos entre los dos países no prosperaron, y las relaciones se tensaron aún más por acusaciones cruzadas entre Noboa y Petro que llevaron a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.