La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este miércoles que concluyó el 100 % del escrutinio de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, proceso que estuvo a cargo de los jueces de la República en todo el país.

Según la entidad, una vez finalizada la revisión de las actas y la consolidación de los resultados provenientes del territorio nacional y del exterior, las reclamaciones presentadas representaron menos del 0,7 % del total de mesas instaladas, una cifra que, de acuerdo con la autoridad electoral, refleja la estabilidad y normal desarrollo del proceso.

A través de un boletín oficial, la Registraduría señaló que este resultado evidencia que la jornada electoral se desarrolló de manera “íntegra, transparente y rigurosa”, en medio de un contexto marcado por cuestionamientos y denuncias sobre el sistema electoral.

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que el escrutinio se llevó a cabo “de manera eficiente y sin contratiempos”, y reconoció el trabajo realizado por los jueces de la República que participaron en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras habilitadas en todo el país.

Asimismo, la entidad reiteró el llamado a las organizaciones políticas, organismos de control y misiones de observación electoral para que consulten la información oficial que ha sido puesta a disposición de los auditores de los partidos políticos, con el propósito de garantizar la transparencia del proceso.

La Registraduría también recordó que los resultados detallados de la votación y la información relacionada con el escrutinio fueron entregados previamente a las campañas y permanecen disponibles para su verificación.

Con la conclusión formal del escrutinio de primera vuelta, la entidad electoral concentra ahora sus esfuerzos en la organización de la segunda vuelta presidencial, cuyo calendario comenzará el próximo 15 de junio en el exterior y tendrá su jornada principal en Colombia el 21 de junio.

El organismo electoral insistió en que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades y los diferentes actores del proceso para garantizar que la próxima jornada se desarrolle bajo condiciones de transparencia, seguridad y plenas garantías democráticas.